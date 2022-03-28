Toyota Town Ace No.002 ---- 貨斗改裝與初步使用感想

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本次7Car<小七車觀點>在購入 Town Ace 時為了滿足戴老闆的實際使用需求，選擇加入帆布蓬架的改裝，並且將驗證其實際使用表現。首先在帆布蓬架改裝部分，本次選擇的改裝為「三面掀」型式，據原廠資料顯示，其強調帆布材質較一般材質加厚 0.8mm，宣稱具有防穿刺、強化耐磨耐用等功效，同時結構則是採用鍍鋅錏管，提供抗銹蝕的能力，不過目前車輛還處於新車狀態，短時間內還無法驗證此部分表現，隨著使用時間增加後將會一併報告。
本次帆布蓬架改裝為「三面掀」型式，據原廠資料顯示，其強調帆布材質較一般材質加厚 0.8mm，宣稱具有防穿刺、強化耐磨耐用等功效，同時結構則是採用鍍鋅錏管，提供抗銹蝕的能力，不過目前車輛還處於新車狀態，短時間內還無法驗證此部分表現，隨著使用時間增加後將會一併報告。距離上回交車後已經歷 2 周多的時間，戴老闆因應工作需求，每日需要承載五穀雜糧、油、米等物料，車輛後方貨斗的載重量約落在 600 公斤至 900 公斤不等，對比原廠所公布 Town Ace 自排 TSS 車型之最大載重 920 公斤的表現，實際使用的表現仍綽綽有餘。
另外值得一提的是，由於 Town Ace 貨台面積 (木床，長 x 寬：2,445mm x 1,585mm)較原先舊款的 CMC Veryca 要來的寬大，因此在放置紙箱、米袋、桶裝油等各種不同體積的物料，其在空間利用上更有優勢，比如橫向平行擺放體積相同大小的紙箱，Town Ace 的貨台空間更是多了一分的餘裕，可額外放置較小的物品。此外，戴老闆更強調 Town Ace 其貨台高度也較 Veryca 低矮，在裝卸貨物時也更加的輕鬆愜意，長時間下來身體也較不容易感受到疲憊。
據戴老闆表示，因工作上的需求，每日需要酬載五穀雜糧、油、米等物料，使得車輛的載重量約落在 600 公斤至 900 公斤不等，對應原廠公布Town Ace 自排TSS 最大載重 920 公斤的表現，實際使用的表現仍綽綽有餘。
由於每款物料體積大小不盡相同，Town Ace 貨台較過去使用的車輛有較寬大的優勢，平行擺放體積相同大小的紙箱，貨台空間硬是多了一分的餘裕，可額外放置較小的物品，機能性更加優秀。整體來說，Town Ace延續了輕型商用車輕巧、好載的使用特質，對於擁有20餘年擁車經驗的戴老闆來說完全符合日常工作需求，在貨台結構上大致與相同的條件下，其空間細部的表現在初步使用時仍帶來深刻的使用印象。
油耗表現方面，目前車輛已經累計加滿三桶油，載重表現就如先前所述約落在 600 公斤至 900 公斤之間不等，其第一桶油行駛 302.4 公里後添加了 34.01 公升的 92 無鉛汽油，總計有四分之一路成為山路，其餘為市區，綜合油耗表現約為 8.9km/L；第二桶油則行駛 265.3 公里後添加 31.78 公升的 92 無鉛汽油，約有三分之一路況為山路，其餘則為市區，綜合油耗表現約為 8.4km/L。第三桶油合計行駛 278.4 公里，有三分之一為山路，剩餘為市區，共添加 33.77 公升 92 無鉛汽油，平均油耗約為 8.2km/L。三次加滿油累積油耗表現為 8.5km/L。對照戴老闆過去持有的 2017 年式 Veryca 1.3L 手排車型約 7km/L 表現，Town Ace 自排車型其目前累積的油耗有微幅的優勢。