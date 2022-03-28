爸媽最有感「育兒日常痛點」竟與這件事有關？

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育兒3大日常痛點 醫：恐與過敏難脫鉤！
孩子成長過程中的一舉一動，備受父母關注，但家長卻不一定能意識到孩子表現異常背後的真正原因。醫師表示，過敏對於孩子的影響不僅止於症狀帶來的不適感，若孩子在學習、睡眠、人際交往三個層面退步，可能都與過敏息息相關。
疲勞、頭暈沒精神 學習力受影響
超過6成的家長認為過敏對孩子的學習造成影響。歐醫師解釋，鼻塞、瘙癢、流鼻涕和打噴嚏等過敏症狀，會使孩子在課堂上分散注意力。研究指出，過敏學童若有症狀，相較於控制良好的學童，曠課與學習成績不佳的狀況更為顯著。
整夜鼻塞難入眠 睡眠品質大打折
一項調查指出，超過5成家長認為孩子有睡眠品質差的困擾。國際研究也佐證，高達6成以上過敏學童因鼻塞導致睡眠品質不佳，過敏問題深深地影響著孩童的日常生活。
敏兒拒社交 人際發展恐受限
精神不濟也會影響到孩子情緒，不僅如此研究更指出，與同年齡層健康的孩子相比，過敏兒對參與活動的偏好度更顯著降低5-20%，且較難融入同儕。歐醫師進一步指出，甚至有調查顯示，1/3敏兒因為過敏症狀認為自己沒有吸引力，而不敢主動靠近同學們，過敏已確實對孩子的人際發展受到影響。
過敏日常out！把握免疫平衡3關鍵
歐淑娟說明，面對換季天氣變化大、易潮濕，可以透過除濕機輔助，降低室內溼度，或是定期清掃降低塵螨、黴菌等過敏原的暴露。但考量孩子無法永遠待在家長保護好的環境中，因此日常調整免疫細胞平衡很重要。欲強化免疫平衡，三關鍵不可少。
關鍵一：三餐均衡飲食
根據調查，不到1成家長透過飲食控制為孩子改善過敏 。醫師提醒，過量的肉類、脂肪會造成壞菌的增生，使體內環境惡化，不利於益菌生存。建議家長可以關注孩子飲食中肉類、脂肪、蔬菜的比例。除飲食均衡外，可以搭配特定菌種的優酪乳，平衡免疫細胞活性，降低過敏對身體產生的影響。
關鍵二：作息規律不熬夜
不規律的生活作息可能讓體內環境變差，導致免疫功能失衡。醫師提醒，過敏情況一旦加重，更可能進一步影響到睡眠品質，陷入惡性循環！因此日常生活須保持規律作息！
關鍵三：補充益菌平衡
根據調查，近7成過敏者曾為降低鼻子過敏發作頻率而採取抗敏行動，卻僅有3成持續抗敏 。歐醫師解釋，免疫系統的平衡無法立即改變，唯有透過持續的均衡飲食、規律運動和正常生活作息，適量補充益生菌，才能打造好體質，避免過敏原趁虛而入。而這項數據可能也顯示了台灣目前仍有許多民眾不了解生活中其實就有很多可以輕鬆、便利補充好菌的食品。部分益生菌有平衡免疫細胞活性的效果，如 LP、NCFM、LGG等菌種，適時補充含有這些好菌的優酪乳，有助於回復身體正常免疫走向。