醫療外交到底是什麼？　看侯勝茂怎麼跟帛琉交朋友

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新光醫院自2007年即積極投入帛琉各項合作計畫，曾任三年行政院衛生署（現為衛生福利部）署長的新光醫院現任院長侯勝茂表示，對台灣而言，在國際上多一個朋友就代表多一個發聲機會。
舉例來說，截至2019年為止，世界衛生組織（WHO）共有194個會員國，而不論國家國土面積大小、人口數量多寡抑或經濟發展情況，每個國家代表與會者皆有同樣地「10分鐘」可發表意見，因此，良好的醫療外交，能讓台灣醫療的進步及優勢更有機會躍上世界舞台。
帛琉醫療資源匱乏 與新光醫院簽訂轉診協議
由於帛琉人口少，專科醫師數量不足連帶導致醫療資源匱乏。侯勝茂院長指出，帛琉過去僅有一規模相對小型的醫院，全院僅約50床，若當地居民罹患癌症等重大傷病或有手術需求，常需送至鄰國菲律賓進行治療。因此，新光醫院也分別於2008年及2011年，與帛琉衛生部簽訂轉診協議及台灣醫療計畫合作備忘錄。自民國102年5月正式轉送帛琉病患來台至今，已有約90%病患會至新光醫院就診。
新光醫院SKMP執行長陳仲達主任也曾獲帛琉衛生部邀請，參加太平洋島國衛生官員會議（Pacific Island Health Officers Association），分享帛琉病患轉診來台之服務規劃與成果，值得一提的是，與會國家多非我國邦交國，然而其中部分太平洋國家如巴布亞紐幾內亞、密克羅尼西亞、美屬關島及美屬北馬里亞納群島皆陸續派任衛生官員至新光醫院參訪，欲瞭解台帛跨國轉診服務制度及相關國際醫療服務，成功展現台灣醫療軟實力。
醫療愛心無國界 行動醫療團駐點帛琉、深入偏鄉
除了帛琉當地患者至台灣就醫，新光醫院也持續派遣行動醫療團赴帛琉服務。侯勝茂院長分享，曾有一次接到緊急求救電話，原來是帛琉當地婦產科醫師生病，全島面臨無醫師可接生的困境，細問之下才發現「全帛琉僅一位婦產科專科醫師」，侯院長遂緊急調派醫師至帛琉駐點協助3個月，成功幫助帛琉度過危機。
醫療交流發展至今，新光醫院行動醫療團除針對當地複雜病患提供專業意見，也將醫療觸角深入帛琉各偏遠地區，於衛生所診療服務，不只實質提供優質的醫療予帛琉民眾，也能有效改善當地醫療品質。
緬甸醫療需求上升 「Taiwan can help！」
侯勝茂院長說，衛福部近來也在推廣將醫療軟實力拓展至緬甸。緬甸為新興經濟體，同時也象徵人口及醫療需求的上升，尤其是當地有許多華人，過去若需看病多移至新加坡或泰國，而至台灣就醫優勢在於，第一，醫療費用不若新加坡如此高昂，第二，對當地華人來說，台灣語言相通，與醫師溝通更無礙。
隨著台緬醫衛計畫的持續執行，緬甸當地報導也逐漸能看見台灣相關醫療訊息，作為外交的一環有效提升了國際能見度與形象。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53190
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