地震後夜夜焦慮失眠？　心理師用「五字訣」舒緩情緒

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衛生福利部草屯療養院臨床心理科主任黃裕達表示，經歷過震災恐怖景象的災民，容易因此產生焦慮症狀，因擔心再次發生災難，對任何聲響、晃動與地震訊息容易繃緊神經、過度焦慮，也因此靜不下來，無法集中注意力，感到疲憊、肌肉酸痛，甚至失眠等，這都是正常的狀態。
心理安定五字訣 舒緩情緒
若是這些情緒感受過於強烈或持續太久的話，可就讓人吃盡苦頭了，甚至變得疑神疑鬼，進一步影響到日常生活。黃裕達表示，地震頻繁，民眾心裡難免產生恐懼、不安、焦慮的情緒可能持續一陣子，在壓力源未能快速解除的情況下，心理調適是相當重要的，他呼籲民眾可以依照國際災難創傷專家史蒂芬霍布福爾的心理安定五字訣「安、靜、能、繫、望」舒緩情緒。
確保自己安全 促進平靜情緒
首先，「安：促進安全」就是確保自身安全，避免過度接觸會引發不適的資訊，可以增加安全感，降低因地震帶來的創傷壓力反應；再來，「靜：促進平靜」面對突發且未知的事件，人們往往會有不安及失控感，除了恐慌、害怕、焦慮等負面情緒，亦可能出現失眠、頭痛、胃痛等身心症狀，此時為了平衡身心狀態，應盡可能從事一些能讓自己感到平靜或安定的活動，尤其是平常就在從事的休閒活動，有助平定心情。
至於「能：促進效能」是對於現代人而言，大多時候我們覺得社會是安全的，面對未知常會經驗到失控感，故便是增加自我效能感；「繫：促進聯繫」，可以尋求親友的陪伴與支持，利用網路或電話維持與他人的聯繫，互相表達內心感受與想法，使地震創傷經驗帶來的情緒能夠被瞭解、接納，也有助於獲取災難應變資訊，解決實際問題。
最後是「望：灌輸希望」對於已發生的災難，避免不必要的自責，專注在可以達成目標的資源與力量，找到未來的希望感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53212
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