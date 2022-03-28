Subaru 首款純電休旅車 Solterra 預估今年上半年登台
2021 年 Subaru 日本原廠推出旗下首款 BEV（Battery Electric Vehicle）純電動 SUV 休旅車「Solterra」，清楚說明 Subaru 將邁向純電新世代。Solterra 的車名是由「SOL」和「TERRA」這兩個拉丁文中的「太陽」和「地球」詞彙所組成，Solterra 搭載全新開發的 e-SUBARU Global Platform 純電全球模組化底盤，亦將傳承 Subaru 一貫的操駕、被動安全性及車輛穩定性。
Solterra 同樣搭載 Subaru 核心科技「SAWD 對稱式全時四輪驅動」，以及 「X-MODE 越野技術」，在各種天氣和地形下提供出色的牽引力和能力，即便是行駛於崎嶇道路，仍能以絕佳的越野性能自信脫困。
一如先前發表小改款 Forester 所宣布的，台灣意美汽車將於今年正式引進 Solterra，雖然正式時間尚未確認，但可參考與其共用平台的 Toyota bZ4X 預估將於今年上半年正式登台銷售，共用平臺的純電動休旅 Solterra 應該時間相差不遠，後續相關報導敬請持續鎖定。