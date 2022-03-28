立委高虹安召開【賽車場設置與現行相關BOT案規畫協調會】，大鵬灣賽車場回歸露曙光！

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連日來，因台灣知名車手廖志賢與中國賽車網紅楊永杰間的隔空叫戰，引發不少話題，其中廖志賢在完成車輛改裝後，欲測試車輛卻發生場地難尋、或租借不符成本等問題而開直播吐露心聲，也因此引發各界注意；立法委員高虹安在初步了解狀況後，決定邀請產官界代表召開【賽車場設置與現行相關BOT案規畫協調會】，主要協調焦點放在台灣現有兩座G2等級賽車場現狀，以及賽車運動發展的部分。
首先，由於包括目前暫停營業的大鵬灣賽車場，以及麗寶賽車場都是透過BOT模式投資設立，其中麗寶賽車場被討論的部分，在於租借價格不夠親民，以及租借時段缺乏彈性，甚至設置租借者的資本額門檻等資格限制，使得許多單位租借不易，其主管機關交通部觀光局國民旅遊組組長表示，畢竟麗寶集團為民間營利單位，有其營運成本等考量，仍需重新了解與協調，對產業界與車迷而言，對於賽車場經營者之營運壓力基本上都可理解，但邏輯上其應增加賽車場使用率，以達到更加獲益，卻設置租借門檻，反而造成租借不易的狀況，似乎非雙贏局面。而這方面則有待相關管理與輔導單位持續協調了。
至於目前處於暫停營業的大鵬灣賽車場則是出現了復活曙光，當初的BOT業者因長期虧損，在2019年下半年決定退場，使得台灣第一個獲得FIA G2等級認證，且唯一舉辦國際賽事的大鵬灣賽車場只能暫停營業，至今也已兩年餘；而在本次會議中，主管大鵬灣風景區BOT案的交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處許處長也蒞臨會場，向各界說明目前大鵬灣BOT案在業者退場後的處理進度，在這部分算是為車迷與業者們帶來不錯的消息，目前大鵬灣國家風景區管理處在BOT業者退場後，進入訴訟程序，並逐步將資產鑑價收回，至3月底，已針對包括：賽車場、卡丁車場、飯店與遊艇碼頭等較無爭議資產部分簽訂收回，且為了讓這些場域能在短時間內能夠再次使用，許處長也提出欲採購法程序短期租賃經營模式活化利用的構想，將賽車場、卡丁車場等場域分開招租，各自由專業業者經營，短期內暫不以大型BOT方式處理，希望能加快大鵬灣國家風景區整體活化的速度。
同時，許處長表示，雖然此方案目前乃其個人構想，但若未來上級單位支持，後續回收資產時程順利，最快2022年底前可展開招租作業，且未來賽車場與卡丁車場開放招租後，經營者的資格也將會協同目前國內賽車主管機管「中華賽車會」一起審核，並會將過去經營經驗予以傳承，希望讓賽車場與卡丁車場能夠再次為汽機車產業與地方觀光帶來助益。這對大鵬灣賽車場回歸算是露出了一線曙光。
整體來說，本次協調會算是一場由民意代表邀集各界人士，就賽車議題進行討論，各自闡述觀點、建議與官方管理方式，可說是一個初步的平台，高虹安委員希望藉此平台讓賽車與汽機車相關產官各界有一個交流的管道，並且敦促包括：交通部、經濟部、財政部與教育部等部門能對賽車運動、汽機車產業與自賽車運動衍生之觀光產業鏈發展加重著墨力道，並期望教育部體育署能在推廣賽車運動上能做更詳盡規劃，讓更多人可以認識與投入賽車運動。
長期以來，台灣可說是賽車運動發展並不順遂，雖然持續有各界人士投入，過去賽事舉行時也都曾有過數千人進場觀賽紀錄，F1賽事轉播收視也相當不錯，代表台灣喜愛與關注賽車運動的人口並不低，但就礙於社會普遍認知與資源不足下，不易發展，此次，再次有民意代表關注賽車運動，對於相關產業人士來說，都是個良好的契機，高虹安委員也表示，本次協調會只是開端，未來仍會持續關注賽車運動發展，繼續蒐集與協調各界想法，並與官方單位做整合，以利賽車運動未來發展。