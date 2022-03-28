特企／孫藝珍「孫仙膠原飲」迫降來台　喝出幸福澎彈美肌

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出道超過20年的孫藝珍，之所以被叫做「孫仙」是因為她不論是在劇中還是日常生活的社群分享，自然清純的五官、會笑的眼睛、與世無爭的仙氣與靈性、透淨無瑕的肌膚，都讓人有種像是看到童話故事中女主的視覺感受，而在這樣美麗的背後，是孫藝珍對於生活的熱愛，珍惜每一次的演出，慎重看待自己的身體狀態，對自己認為是對的事始終如一；超過10年持續皮拉提斯運動，維持美麗的體態線條，總是用充滿活力的微笑面對每一天。
與「m2超能膠原飲」的相遇 是命中註定的緣分
曾獲選社群網站《starmometer》票選的「2020全世界最美女星」冠軍的孫藝珍，一直是韓媒追逐的國民女星，而在一次的媒體餐敘中透過引薦，韓國皮膚科學研究院與孫藝珍提出，「希望能以孫藝珍作為標竿研究，提出一套能與亞洲女性分享的美麗青春秘訣」，就此展開超過一年的研究過程，超過20次的親身試飲與調整，從配方來源、口味調整、實際感受，每一次都需要經過14天的實際飲用，最後調配出孫藝珍最滿意的版本，而m2也有幸參與其中，與孫藝珍、韓國皮膚科學研究院達成三方聯名，順利在台取得首發上市，並命名為「孫仙膠原飲」！
拍攝現場幸福甜喊「他說，我的笑容最美」
在官宣婚訊前一天在廣告拍攝現場，孫藝珍穿著紅色簡約俐落合身剪裁的洋裝，以及浪漫飄逸的粉色長洋裝，說著廣告詞「他說，我的笑容最美」，臉上盡是幸福洋溢的笑容，藏不住即將大婚的喜悅，頻頻對著鏡頭露出甜美幸福的微笑。看到品牌的廣告片讓粉絲大讚：「孫藝珍狀態更好了」、「幸福的女人最美」、「這是40歲該有的模樣嗎?」、「買爆孫仙膠原飲」。
終極的美麗配方 22 lab頂級迷你雙胜膠原
韓國最大膠原製造廠，以魚膠原蛋白為主體，透過專利水解技術，將分子迷你化至1000DA (道爾頓)的胜肽等級，與市售號稱小分子的2000-3000DA相比，不須經過轉化就能直達不耗損，達到最大利用率，並且將腥味去除，成就不須添加香料甜味劑，也能入口的「韓國專利 魚膠原蛋白胜肽」；搭配「日本專利 速攻型絲蛋白」，經過實驗證實只要14天*，可提升+197%增生膠原的能力、+217%增生玻尿酸的能力、-23%抑制酪胺酸酶活性；雙配方的迷你雙胜膠原，讓美肌力成為應援肌膚的最強力後盾！ *因台灣衛生法規，實驗資訊暫無法揭露，若有需求可詢問品牌公關
追求極致不厭其煩 無濾鏡膚質的追求
從第一部戲劇《夏日香氣》到近期的《愛的迫降》，20多年來孫藝珍的顏值總是維持在完美狀態，總是以輕透不張狂、幾近素顏的妝感在劇中呈現，要能呈現這樣的薄透妝感，完美膚質是最重要的關鍵，除了頂級迷你雙胜膠原之外，「孫仙膠原飲」的素顏女主肌配方，「日本專利玄米賽洛美」和「西班牙抗老紅石榴」讓肌膚抗醣化，返回原生膚況，提高肌底含水比例，自然能透出水潤感膚質，上妝的服貼度也能更完美，關掉濾鏡用原生膚質向世界展現妳的美！
隨開即飲 青春美麗由此開始
一包蘊含6000mg高濃度頂級迷你雙胜膠原，補足一天所需要的最高攝取量，每天起床一包開啟一天的美麗，隨身攜帶一包，即時追加好氣色，清爽天然莓果風味，無添加糖分低卡無負擔，好撕易就口無菌填充包裝，讓青春美麗擁有最高規格又能隨手可得！
2022/3/17於m2官網、愛女人購物網、momo購物網正式販售
2022/4/13於康是美門市販售，2022/5/26於屈臣氏、寶雅門市販售