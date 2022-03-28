充電功率提升、駕駛輔助系統更新　Volkswagen 推出全新 ID. Software 3.0 系統

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根據 Volkswagen 原廠的規劃，此次 ID. Software 3.0 系統最大的變化新增了多項輔助駕駛功能，其中 Travel Assist with Swarm Data 可在 90km/h 的車速以上，利用車輛後方的雷達與感應器，輔助車輛自動換道。另外全新的 Travel Assist 系統即便行駛於沒有標線的鄉村道路中，也能偵測車輛與道路周邊的距離，自主維持在車道正中央。
停車輔助系統此次也獲得升級並且更聰明，原廠稱之為 Park Assist Plus，可以記住至少五組停車位，讓車主在經常使用的地點實現更快的停車，而系統在運作的同時，駕駛人完全不用手動轉向、換檔、加速或者煞車，大幅度增加實用性。
在 HUD 抬頭顯示器方面也全面升級，車主可額外選配 “augmented reality head-up display”增強型抬頭顯示器，除了顯示導航、路線與剩餘距離之外，ADAS 運作狀態與電量也都會以百分比的形式顯示於電池圖標當中。
此外，目前 Volkswagen ID.系列車款的充電最大功率為 125kW，此次升級後充電最大功率可提升到 135kW，且在充電模式中，還新增了電池保護模式，可將電量充滿設定在 80%，以延長電池的使用壽命。
隨著汽車數位化程度越來越高，車輛功能越來越貼近現代消費者的使用習慣，亦可透過線上更新即使滿足使用需求，從最早廣泛應用的 Tesla，到 Volkswagen、M.Benz 等傳統車廠，均朝著數位化邁進。