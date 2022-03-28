COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

充電功率提升、駕駛輔助系統更新　Volkswagen 推出全新 ID. Software 3.0 系統

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-28 15:25:40

Volkswagen 近期宣布推出 ID. Software 3.0 軟體系統，將針對現行販售的 ID. 系列電動車款更新，此次升級主要是新增車道變換輔助、自動停車功能，並進一步提升充電能力。預計將在第二季分批透過 OTA 線上更新，包含 Volkswagen ID.4 GTX、ID.4、ID.3、ID.5 和 ID.5 GTX 都將受惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據 Volkswagen 原廠的規劃，此次 ID. Software 3.0 系統最大的變化新增了多項輔助駕駛功能，其中 Travel Assist with Swarm Data 可在 90km/h 的車速以上，利用車輛後方的雷達與感應器，輔助車輛自動換道。另外全新的 Travel Assist 系統即便行駛於沒有標線的鄉村道路中，也能偵測車輛與道路周邊的距離，自主維持在車道正中央。

停車輔助系統此次也獲得升級並且更聰明，原廠稱之為 Park Assist Plus，可以記住至少五組停車位，讓車主在經常使用的地點實現更快的停車，而系統在運作的同時，駕駛人完全不用手動轉向、換檔、加速或者煞車，大幅度增加實用性。

在 HUD 抬頭顯示器方面也全面升級，車主可額外選配 “augmented reality head-up display”增強型抬頭顯示器，除了顯示導航、路線與剩餘距離之外，ADAS 運作狀態與電量也都會以百分比的形式顯示於電池圖標當中。

此外，目前 Volkswagen ID.系列車款的充電最大功率為 125kW，此次升級後充電最大功率可提升到 135kW，且在充電模式中，還新增了電池保護模式，可將電量充滿設定在 80%，以延長電池的使用壽命。

隨著汽車數位化程度越來越高，車輛功能越來越貼近現代消費者的使用習慣，亦可透過線上更新即使滿足使用需求，從最早廣泛應用的 Tesla，到 Volkswagen、M.Benz 等傳統車廠，均朝著數位化邁進。

品牌首款純電動 SUV 車型　Lotus Eletre 將在台灣時間 3/30 凌晨正式發表

立委高虹安召開【賽車場設置與現行相關BOT案規畫協調會】，大鵬灣賽車場回歸露曙光！

Lamborghini Urus遇上人生最強勁敵，挑戰比自己強的Tesla Model X與Brabus 850

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀