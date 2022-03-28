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強化拉力賽車風格　Mitsubishi Mirage Ralliart / Triton (Double-Cab) Ra

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-28 16:25:40

Mitsubishi 近日於 2022 泰國曼谷車展推出 Mirage Ralliart 及 Triton (Double-Cab) Ralliart 兩款掛上 Ralliart 之名的運動化車型。

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Mitsubishi Mirage Ralliart
Mitsubishi Mirage Ralliart
Mirage Ralliart 的車頭擁有黑色水箱罩搭配紅色格柵，車頂、車外後視鏡蓋及行李廂蓋上方擾流尾翼均施以黑色烤漆，在後門、後葉子板及後保險桿貼上專屬的彩繪貼紙，四個輪拱均配置帶有 Ralliart 標誌的紅色擋泥板，而前保險桿、前葉板及後葉板更加裝黑色碳纖維紋路護板，足踏黑色烤漆鋁合金輪圈，車內則配置紅黑色座椅，車色部分提供 Whited Diamond (白色) 及 Red Metallic (金屬紅色) 共 2 款選擇。

Mitsubishi Mirage Ralliart
Mitsubishi Mirage Ralliart
Mitsubishi Mirage Ralliart
Mitsubishi Mirage Ralliart
Triton Ralliart (Double-Cab) 是以雙廂版本 Triton 皮卡為基礎，車色提供 Solid White (白色) 搭配黑色車頂，或單純 Jet Black Mica 黑色選項，全車在水箱罩、鋁合金輪圈、車外後視鏡蓋、車外門把手、尾門把手及車頂均採用黑色塗裝，前保險桿下氣壩則選用紅色塗裝，四個輪拱均加裝帶有 Ralliart 標誌的紅色擋泥板，後門、貨斗及尾門均貼上專屬的彩繪貼紙。

Mitsubishi Triton Ralliart (Double-Cab)
Mitsubishi Triton Ralliart (Double-Cab)
Mitsubishi Triton Ralliart (Double-Cab)
Mitsubishi Triton Ralliart (Double-Cab)
Mitsubishi 於去年 (2021) 5 月發表 2020 年度財報並公佈品牌營運規劃時，預告將重起高性能品牌 Ralliart，年底便在泰國市場推出換上專屬車身套件與貼紙的 Pajero Sport 及 Triton，今年東京改裝車展時則發表 Eclipse Cross Ralliart Style 及 Outlander Ralliart Style，如今再擴及 Mirage 及 Triton 雙廂車型上，使 Ralliart 的知名度更為提昇，相信也有助於品牌形象。

Mitsubishi Triton Ralliart (Double-Cab)
Mitsubishi Triton Ralliart (Double-Cab)

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