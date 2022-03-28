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台灣意美正式預告　全新純電車 Subaru Solterra 確定引進國內市場 !

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-28 18:25:40

Subaru 於 2021 年首款純電量產休旅車 Solterra，而國內總代理台灣意美汽車今日也宣布將引進國內市場販售，讓國內消費者見證 Subaru 邁向純電新世代的契機，不過確切時程未定，還有待官方後續正式預告。

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Solterra 的車名是由「SOL」和「TERRA」這兩個拉丁文中的「太陽」和「地球」詞彙所組成，代表 Solterra 與大自然之間共存的精神，而 Solterra 搭載全新開發的 e-SUBARU Global Platform 純電全球模組化底盤，底盤匯集了 Subaru 創建以來的核心科技，包含「SAWD 對稱式全時四輪驅動」以及 「X-MODE 越野技術」，即便是定位在純電都會 SUV 的 Solterra，也能有一定水準內的越野性能。

動力與續航表現方面，提供 2WD 前驅與 4WD 四驅版本，其中前驅版本採用 150kW 最大馬力；四輪驅動版本前、後軸各搭載一組 80kW 電動馬達，合計綜效輸出為 160kW。續航力方面，其採用的 71.3kWh 鋰離子電池組，原廠公布在 WLTP 規範測試下，前驅版本約可達 530 公里、四驅版本則有 460 公里左右的表現。充電部分，使用 AC 交流電最高支援 6.6kW、DC 直流電則可達 150kW。

Solterra 的推出意味著 Subaru 也正式踏進純電市場的領域，相信在與 Toyota 資源共享之下，能夠進一步以最合理的資源開發新世代產品，其後續表現也令人相當期待。

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