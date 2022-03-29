COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「跟著石虎follow米」！明天買一包石虎米　HOLA就捐一包

▲石虎米愛加倍！3月30日當天，您買一包，HOLA捐一包。（圖／HOLA提供）
▲石虎米愛加倍！3月30日當天，您買一包，HOLA捐一包。（圖／HOLA提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-29 07:30:00

近年石虎保育議題浮上檯面，加上有如孟加拉豹貓，帶有金黑色斑紋，可愛的模樣，讓許多民眾都相當喜愛。石虎生活在台灣中部低海拔山區、丘陵的夜行野生動物，多棲息於台灣中部苗栗、南投及台中淺山地一帶，但隨著台灣土地開發和人口擴張，石虎賴以生存的地方越來越少，也因經常誤食毒老鼠而死亡，讓石虎數量快速減少。為了給石虎更友善的生存環境，HOLA將推出一系列「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，與消費者一起以行動守護台灣生態永續。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了讓石虎不再誤食死亡，台灣中部有農民利用不噴農藥與除草劑、不用化肥的無毒農法種植稻米，保持生態不受農藥危害，而該農地產出的就叫做「石虎米」。我們與石虎的距離，比想像中更靠近，一包石虎米，與個人健康、飲食生活及環境永續息息相關。對此HOLA特力和樂致力提供讓顧客安心享用的好食材，更期望帶領消費者體驗台灣自然人文生活。

▲跟著石虎follow米_認識石虎米與創意料理。（圖／HOLA提供）
▲跟著石虎follow米，認識石虎米與創意料理。（圖／HOLA提供）
從3月30日起，HOLA將推出一系列「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，包含「HOLA週三會員日」公益捐贈：石虎米愛加倍！消費者買一包，HOLA捐一包；「HOLA kitchen主題課程」分享石米虎創意料理與石虎米的誕生；「HOLA戶外體驗行程」帶領消費者走訪石虎米苑裡稻作區體驗農事。藉由輕鬆趣味的參與方式，與消費者一起以行動守護台灣生態永續。

「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，首波將於HOLA週三會員日起跑，3/30當天消費者於HOLA實體門市以299元購買一包1.8kg石虎米，HOLA即捐出等值石虎米一包，並捐贈至中華基督教助協會；HOLA kitchen亦於4、5、6月指定假日，推出創意滿點的石虎米創意料理課程，教大家吃出米食新境界；暑假適逢石虎米二期稻作起始，HOLA將於8/6(六)舉辦戶外體驗活動，號召消費者一起走訪苑裡石虎米稻作區，下田插秧去。

HOLA商品管理部副總蔡姍吟表示：「HOLA販售的石虎米，是無化肥、無農藥、無除草劑、無滅鼠劑的天然無毒台灣好米，除了確保購買者吃得安心健康，藉由推廣台灣好米，支持自然資源循環永續利用與生態平衡發展的農業，以及保護瀕臨絕種的台灣原生貓科動物石虎，給石虎一個不遭路殺、不因誤食農藥而失去生命的安全家園，與消費者共同為台灣環境友善耕作與生態保育盡一份心力。」

HOLA廚藝師鄒佳言表示：「台灣一年四季皆可吃到新鮮稻米，像是源自環境友善農耕的石虎米，天然無毒，甚至可將其製成營養的米麴甘酒釀。HOLA kitchen為推廣石虎米與甘酒釀，研發出令人驚艷的創意米料理，不僅可燉出養生米漿燉雞香酥鍋粑湯，將石虎米稍作變化，還可調製成莎莎醬與炸物沾粉；甘酒釀則被譽為『喝的營養液』，可取代砂糖作為天然甜味劑，巧妙融入松露生巧克力，各種意想不到的米食新吃法，將在HOLA kitchen石虎米主題課程中一次公開，四、五、六月的指定假日開課，歡迎報名嚐鮮。」

7-11清明連假限時5天！咖啡3杯7折　行動支付滿額打8.5折

青年購屋力下滑！只有「這2都」年輕美眉購買力最強

續集電影排行！《蝙蝠俠》奪冠不意外　最期待「這兩部」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀