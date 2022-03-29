「跟著石虎follow米」！明天買一包石虎米　HOLA就捐一包

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從3月30日起，HOLA將推出一系列「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，包含「HOLA週三會員日」公益捐贈：石虎米愛加倍！消費者買一包，HOLA捐一包；「HOLA kitchen主題課程」分享石米虎創意料理與石虎米的誕生；「HOLA戶外體驗行程」帶領消費者走訪石虎米苑裡稻作區體驗農事。藉由輕鬆趣味的參與方式，與消費者一起以行動守護台灣生態永續。
「跟著石虎follow米」食養教育推廣活動，首波將於HOLA週三會員日起跑，3/30當天消費者於HOLA實體門市以299元購買一包1.8kg石虎米，HOLA即捐出等值石虎米一包，並捐贈至中華基督教助協會；HOLA kitchen亦於4、5、6月指定假日，推出創意滿點的石虎米創意料理課程，教大家吃出米食新境界；暑假適逢石虎米二期稻作起始，HOLA將於8/6(六)舉辦戶外體驗活動，號召消費者一起走訪苑裡石虎米稻作區，下田插秧去。
HOLA商品管理部副總蔡姍吟表示：「HOLA販售的石虎米，是無化肥、無農藥、無除草劑、無滅鼠劑的天然無毒台灣好米，除了確保購買者吃得安心健康，藉由推廣台灣好米，支持自然資源循環永續利用與生態平衡發展的農業，以及保護瀕臨絕種的台灣原生貓科動物石虎，給石虎一個不遭路殺、不因誤食農藥而失去生命的安全家園，與消費者共同為台灣環境友善耕作與生態保育盡一份心力。」
HOLA廚藝師鄒佳言表示：「台灣一年四季皆可吃到新鮮稻米，像是源自環境友善農耕的石虎米，天然無毒，甚至可將其製成營養的米麴甘酒釀。HOLA kitchen為推廣石虎米與甘酒釀，研發出令人驚艷的創意米料理，不僅可燉出養生米漿燉雞香酥鍋粑湯，將石虎米稍作變化，還可調製成莎莎醬與炸物沾粉；甘酒釀則被譽為『喝的營養液』，可取代砂糖作為天然甜味劑，巧妙融入松露生巧克力，各種意想不到的米食新吃法，將在HOLA kitchen石虎米主題課程中一次公開，四、五、六月的指定假日開課，歡迎報名嚐鮮。」