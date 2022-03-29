豐田四驅性能中型掀背　Toyota GR Corolla 預告美國時間 3/31 發表

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此次 Toyota 官方預告的影片當中，可以看出 GR Corolla 將比現行標準版 Corolla Sport 有著更外擴的葉子板造型，並在前輪拱後方加入散熱孔的配置，並以黑色鋼琴烤漆點綴，同時貼上 GR 車型的專屬徽飾彰顯身分。
受惠於專屬的空力套件，GR Corolla 側裙也明確寫上 GR-FOUR 的字樣，意味著將配有與 GR Yaris 相似的四輪驅動設計，粗估提供 Normal、Sport 和 Track 等不同模式選項，在 Normal 狀態下輸出分配比例為前 60、後 40、Sport 狀態則為前 70、後 30，Track 前後比則是 50:50。
在資源共享的應用下，動力心臟應也會搭載 G16E-GTS 1.6 升直列三缸汽油渦輪引擎，搭配 6 速手排系統，可輸出 268 匹最大馬力，另外也傳有望提供 8 速自排車型，但實際為何還有待官方公布。
GR Corolla 推出之後預期將鎖定 Audi S3、BMW M135i、Volkswagen Golf R、Mercedes-AMG A 35 4MATIC 等車款，替中型掀背鋼砲市場注入活水，提供更多元化的選擇。