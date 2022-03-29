COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

豐田四驅性能中型掀背　Toyota GR Corolla 預告美國時間 3/31 發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-29 12:25:40

Toyota 正式宣告將在美國時間 3/31 晚間正式發表全新 Gazoo Racing (GR) 系列性能車款，雖然未明確指出車型，但根據原廠先前透露的資訊，應該就是傳聞中的 GR Corolla。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次 Toyota 官方預告的影片當中，可以看出 GR Corolla 將比現行標準版 Corolla Sport 有著更外擴的葉子板造型，並在前輪拱後方加入散熱孔的配置，並以黑色鋼琴烤漆點綴，同時貼上 GR 車型的專屬徽飾彰顯身分。

受惠於專屬的空力套件，GR Corolla 側裙也明確寫上 GR-FOUR 的字樣，意味著將配有與 GR Yaris 相似的四輪驅動設計，粗估提供 Normal、Sport 和 Track 等不同模式選項，在 Normal 狀態下輸出分配比例為前 60、後 40、Sport 狀態則為前 70、後 30，Track 前後比則是 50:50。

在資源共享的應用下，動力心臟應也會搭載 G16E-GTS 1.6 升直列三缸汽油渦輪引擎，搭配 6 速手排系統，可輸出 268 匹最大馬力，另外也傳有望提供 8 速自排車型，但實際為何還有待官方公布。

GR Corolla 推出之後預期將鎖定 Audi S3、BMW M135i、Volkswagen Golf R、Mercedes-AMG A 35 4MATIC 等車款，替中型掀背鋼砲市場注入活水，提供更多元化的選擇。

澳洲消費者搶買電動車，相關政策配套須更為積極!

最後一次預告，Toyota GR Corolla 4/1亮相

這麼精緻的V8引擎筆筒，車迷們還不買爆

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀