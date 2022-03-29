122.8 萬元起、限量 100 台　輕油電 Mazda3 e-SKYACTIV X Edition 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda3 e-SKYACTIV X Edition 與目前販售的 Mazda3 最大不同之處在於動力單元改採用 Mazda 獨家開發的 e-SKYACTIV X 科技，採用獨步全球的 SPCCI ( Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火技術)，將汽油引擎成功導入柴油引擎的壓燃點火原理，在所有的汽缸上都裝置了燃燒壓力傳感器，這個傳感器最快以萬分之一秒為單位對燃燒氣體的壓力進行量測，判斷細微的變化並做出調整，在汽油引擎上創造出 15:1 的超高壓縮比與和稀薄燃燒的雙模式效率。另外 SPCCI 引擎的燃油噴射與進氣系統，其供油壓力以 700bar 超高壓霧化噴射來降低燃油消耗並實現極高度的熱效率，最大輸出為 180ps 與 22.9kgm 峰值扭力，並能繳出平均 17.2km/L 的油耗表現。
同時為了滿足低碳排需求，e-SKYACTIV X 科技還具有 M Hybrid 24V輕油電系統，以集成式啟動馬達 (ISG) 提供煞車動能回收的功效，將動能轉換為輔助電力提供給照明等車載電系設備使用，有效減輕引擎負擔，官方宣稱可明顯感受引擎怠速時起步更加平順，此部分在後續試駕上還有待驗證。
配備部分，Mazda3 e-SKYACTIV X Edition 包含車側與車尾均有 e-SKYACTIV X 專屬銘牌，內裝亦採用專屬的酒韻紅內裝，同時 MAZDA CONNECT 人機智慧資訊整合系統中亦新增 e-SKYACTIV X 汽油壓燃引擎專屬能源流監視系統，駕駛人能夠清楚掌握 SPCCI 引擎技術即時的運作狀態。
以本次 Mazda3 e-SKYACTIV X Edition 的定價策略來看，明顯瞄準了同樣標榜搭載輕油電技術的第 8 代 Golf 280 eTSI 車型，而 Mazda3 展現的日式精緻豪華風格對比 Golf 車系強烈的科技感營造，均有各自的擁護者。不過 e-SKYACTIV X 技術的加持讓 Mazda3 一舉突破百萬內的門檻，顯著的價差相信才是消費者在意的關鍵，後續市場表現值得再觀察。