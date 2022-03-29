全新豪華輕型商旅車　Mercedes-Benz T-Class 將在今年 4/26 正式發表

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T-Class 為 Mercedes-Benz 與 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟合作開發的全新廂型車產品，在該廠的規劃中，T-Class 自 Citan 車系獨立劃分而出，專攻家庭取向的休旅產品，關係如同 Vito 與 V-Class，使商用車產品線更為完整。至於 Citan 則朝向純商用車的方向發展，已於去年 (2021) 8 月發表。[請按此參閱]
外觀部分，T-Class 將承襲 Sensual Purity 家族化設計語彙，從原廠釋出的圖片中可以約略看出，T-Class 的車頭接近第二代 Citan 的造型，車頭配置 LED 日行燈，車側將擁有明顯的輪拱與腰線，搭配側滑門設計。
圖為第二代 Mercedes-Benz Citan。
雖然 Mercedes-Benz 尚未釋出詳細的規格，不過從 Citan 的規格來研判，T-Class 預計會提供汽油、柴油與純電動力選項，汽油部分採用 1,332cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 102hp/200Nm 及 131hp/240Nm，柴油部分採用 1,461cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 75hp/230Nm、95hp/260Nm 及 116hp/270Nm，而純電動車型預計會由 Concept EQT 的量產版本來擔綱，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請期待。
圖為 Concept EQT 純電動商旅概念車。