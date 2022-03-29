運動化形象加分　Kia Stonic GT-line 預計 4/13 在台上市

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Kia Stonic 車系於 2020 年歷經一次改款，針對外觀與動力進行變動，並且首次推出全新 GT-line 車型，其外觀設定上添入更多的個性化元素，讓原先就相當活潑的調性更顯風采，包括水箱罩設計與氣壩均改採蜂巢格柵呈現，下方具有 LED 霧燈組，車側足踏 17 吋鋁合金輪圈，並在行李廂蓋內加入 GT-Line 銘牌，同時配置整合式尾翼，車色方面也有專屬的雙色選項。內裝部分則加入 GT-Line D Cut 平底式方向盤、碳纖維紋路飾板等，當然原廠強調車系全面標配的 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統也應會在配備清單當中，至於最終配備表現為何，還有待官方公布。
動力方面，目前現有的 1.0T 車型整合 1.0 升汽油渦輪引擎與 48V 智慧油電 MHEV 系統，以電動馬達輔助引擎輸出，擁有 120ps/6000rpm 最大馬力，扭力則可輸出 20.4kgm/2000~3500rpm。
Stonic 1.0T GT-line 引進後理應會成為車系最頂級的版本，售價方面在加入專屬配備後極有可能突破 90 萬大關，對於追求高性價比的消費者來說不相為謀，或許未來不會成為主力車款，但是也能為品牌更添加豐富的選擇，亦對於形象上亦有所加分。