訴求極致駕馭樂趣　Alfa Romeo Giulia / Stelvio ESTREMA 特仕車於瑞士發表

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ESTREMA 為義大利語「極致」之意，原廠產品定位於最高階的 Quadrifoglio 之下，在外觀部分採用碳纖維材質製作水箱罩及車外後視鏡蓋，Giulia ESTREMA 足踏 19 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，Stelvio 則為 21 吋，雙雙搭配黑色烤漆煞車卡鉗，前葉子板擁有 ESTREMA 專屬銘牌。底盤方面擁有 Alfa Active Suspension 主動式懸吊阻尼管理系統、CDC 動態底盤控制系統與機械式自動鎖定差速器。
內裝方面，Giulia / Stelvio ESTREMA 配置碳纖維座艙飾板，在儀錶台、座椅、方向盤及排檔桿均採用紅色縫線點綴，座椅運用 Alcantara 材質製作，車內還配備 14 支揚聲器 harman/kardon 音響系統。
動力配置方面，Giulia / Stelvio ESTREMA 提供可輸出 280hp 最大馬力的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，或可輸出 210hp 最大馬力的 2.2 升直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎供選擇，兩者均搭配 8 速手自排變速箱及 Q4 四輪傳動系統。
國內市場方面，目前 Alfa Romeo 品牌自愛快國際結束代理後，暫時無新任總代理，不過已有數家貿易商為愛好者引進多款車型，7Car<小七車觀點> 先前已試駕過由 PIT 挪威特國際引進的 Stelvio 2.0T Q4 [請按此參閱] 及 Giulia Veloce Q4 [請按此參閱] 。