新台幣 2,409.9 萬元起　第二代 Rolls-Royce Black Badge Ghost 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，第二代 Black Badge Ghost 提供 4.4 萬種配色，而 Rolls-Royce 為了製作 Black Badge 準車主們偏好的黑色，需將 45 公斤重的霧化塗料噴塗於帶有靜電的白色車身上，再塗上兩層金油，之後由 4 位工匠手工拋光，費時約 3~5 小時來達到亮黑效果。全車的鍍鉻細節導入厚度 1 微米的鍍鉻噴塗工藝，及手工拋光處理。足踏由 44 片碳纖維組成的 3D 鍛造 21 吋鋁圈。
內裝方面，第二代 Black Badge Ghost 運用多層實木搭配碳纖維及金屬鍍層線條，Rolls-Royce 費時 1 小時以攝氏 100 度高溫進行表面處理及噴砂，再進行 6 層烤漆確保光滑平整性，車內也可見到以航空級鋁材製作的無限符號，而儀錶台上的時鐘在指針尖端及 12、3、6 及 9 點鐘數字則施以暗色鍍鉻點綴，儀錶板下方配置 152 個 LED 光源搭配厚度 2mm 導光條及超過 9 萬個雷射蝕刻點來點亮表現 850 顆星光效果，呼應流星頂篷設計。
動力配置方面，第二代 Black Badge Ghost 採用 6.75 公升 V12 雙渦輪增壓汽油引擎，但擁有較標準版 Ghost 更高的輸出，於 5,000rpm 時可輸出 600ps 最大馬力，於 1,700~4,250rpm 間可輸出 900Nm 峰值扭力，搭配藉由 GPS 定位預先切換檔位的 ZF 8 速自排變速箱及四輪驅動系統，，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.7 秒完成，極速為 250km/h。
Black Badge 系列自 2016 年以 Wraith 及 Ghost 兩款產品問世迄今，也推出 Dawn 及 Cullinan 車型，佔有品牌客製化車款超過 27%，可說是相當成功的一個系列，在奢華中融入象徵 Sir Malcolm Campbell 駕駛 Blue Bird K3 水上飛機突破記錄的元素，展現設計感與對力量的追，總代理盛惟也同步展出採用深祖母綠外觀車漆搭配鍛造鮮黃色單腰線的 1:18 模型車，供車主以新台幣 8.5 萬元來選購。