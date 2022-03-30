品牌首款純電休旅　Lotus Eletre 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新 Eletre (意為 coming to life) 的命名依循 Lotus 歷來以 E 字母作為開頭的傳統，整體設計由位於英國 Warwickshire 的 Lotus Tech Creative Centre (LTCC) 主導，電動車管理系統由位於瑞典 Gothenburg 的工程團隊負責，零件整合及耐久性測試則由位於德國 Raunheim 的 Lotus Tech Innovation Centre (LTIC) 操刀，最終在交由中國大陸武漢的全新工廠來生產。
外觀方面，Eletre 由設計師 Ben Payne 勾勒出短前後懸搭配長軸距及座艙前移的基礎造型，車身線條結合跑車的流線與 SUV 車款的高腰現，並承襲 Evija 及 Emira 兩款跑車的空氣力學設計，車頭採用分離式燈具，車側配置整合左右各 3 具攝影機的數位後視鏡，前後門均擁有隱藏式門把，輪圈最大可選擇 23 吋，配上十活塞陶瓷煞車卡鉗，車尾具備分離式尾翼，加上與通風口相連的橫貫式 LED 導光燈組。尺碼部分，Eletre 的車身長寬高分別是 5,103x2,231x1,630 (mm)，軸距則為 3,019mm，若選配數位車外後視鏡的車寬則為 2,135mm。
內裝方面，Eletre 提供 4 人座或 5 人座選項，座艙具有駕駛導向的設計風格，前座以 15.1 吋 QLED 觸控面板成為視覺重心，搭配後方左右各一的資訊顯示面板，駕駛人還享有 AR 擴增實境抬頭顯示器，方向盤為帶有 12 點鐘方向指示的四幅式樣，中央鞍座保留部分實體按鈕，也設有置杯座，車頂配備固定式全景天窗，音響標準搭載 15 支揚聲器 1,380W KEF Premium，消費者可選配為 23 支揚聲器 2,160W KEF Reference，支援 Uni-Q 及 3D 功能。為了達到永續發展，Eletre 除了保留跑車常見的碳纖維飾板外，更選用 Kvadrat 出品的人造纖維製作內裝，加上羊毛混紡來製造座椅。
安全科技方面，Eletre 配置量產車首款自動升降式光達，具備 ACC 主動式定速巡航系統、CMSF 前方防撞輔助系統、TSI 路標資訊系統、DOW 開門警示系統、RCTA 後方來車警示系統、FCTA 前方來車警示系統、LCA 車道變換輔助系統、CPD 兒童偵測系統、LKA+ 車道維持輔助系統、PEB 停車緊急煞車系統、CMSR 後方防撞系統、E-Call 緊急救援系統，也對應 5G 通訊，並支援 OTA 線上更新功能。
動力配置方面，Eletre 是基於 Electric Premium Architecture (EPA) 模組化平台打造，採用 800V 架構，在前後軸各配置一具電動馬達驅動，可輸出超過 600hp 最大馬力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3 秒內完成，極速為 260km/h，搭配 100kWh 容量的電池模組之下，具備 WLTP 標準 600 公里的滿電最高續航里程，充電部分支援 350kW 功率 DC 或 22kW AC，插座設於左前葉子板當中。
Lotus 在今年推出 Eletre 之後，明年將帶來代號 Type 133 的 E-segment 的純電動四門跑房車，2025 年時推出代號 Type 134 的 D-segment 純電動 SUV，2026 年時則發表代號 Type 135 的純電動跑車，此前該廠已發表純電動跑 Evija，在後續的產品加入後，使品牌逐步轉型電動化。