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B肝病毒滯留突變　恐低估致癌風險

B肝病毒滯留突變　恐低估致癌風險
B肝病毒滯留突變　恐低估致癌風險

健康醫療網

2022-03-30 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】慢性B型肝炎健康帶原者的觀念要改變了。最新的研究證實突變的B型肝炎病毒可以躲避免疫細胞，也較少釋放至血液中，讓抽血檢驗的病毒濃度及肝指數偏低，不過病毒其實大量堆積在肝細胞造成肝癌。

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慢性肝炎抽血　低估病毒存在

最新發表在《Hepatology》（肝臟學）由臺北榮總醫學研究部研究員梁毓津所做的研究卻發現，帶有PreS/S基因突變的B肝病毒株，病毒表面抗原（HBsAg）可躲避B細胞與T細胞免疫辨識，病毒也無法有效釋放至血液中反而堆積在肝細胞內質網，引發內質網壓力，鈣離子內流異常，影響粒線體功能，肝細胞凋亡後最終演變成肝癌三部曲。

這項研究提醒，感染B肝病毒突變株的患者，抽血檢查可能有病毒低估的情況。主持研究的陽明交大臨床醫學研究所講座教授，同時也是臺北榮總醫學研究部特約主治醫師吳肇卿表示，「這項研究修正健康帶原的觀念，部分以往被認為健康帶原的人，仍有發生生肝癌的風險。」他說，過去認為病毒不會破壞肝細胞，而是免疫系統為了殺死病毒才導致肝臟發炎，其實B肝病毒是寄生在肝臟中慢慢破壞肝臟，不太可能完全相安無事。

擴大肝炎治療準則　降低肝癌發生率

現行健保給付抗病毒藥物標準，肝功能ALT大於每升80單位（>80 U/L）、病毒量大於每毫升2000國際單位（>2000 IU/ml）。依據這項研究，將有部分病患可能是肝癌高危險群卻非抗病毒藥物治療對象，恐怕存有很大的治療灰色地帶。

吳肇卿表示，亞太地區約有64%慢性B肝炎導致肝癌的病患在現行治療準則之外，這個數字比根據歐美三到四成來得多，可能是標準相對嚴格所致。國際醫學專家的大多傾向及早治療，並持續擴大B肝抗病毒用藥對象。才能進一步降低肝硬化或肝癌的發生率與死亡率。

發展肝癌危險量表　盡早接受藥物治療

據此，吳肇卿也與博士班研究生，林口長庚醫院肝膽腸胃科主治醫師滕威發展出預測肝癌的危險量表，只要大於或等於9分，也就是年齡大於50歲、男性、家族有肝癌病史、體內可偵測到病毒，就是肝癌高危險群。

這個簡易不需高貴儀器的量表，可以預測目前不符合健保給付抗病毒藥物的B肝病人發生肝癌的危險機率，與抗病毒藥物對降低肝癌風險的效益。估計約有三成在治療灰色地帶的患者也應該接受抗病毒藥物治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53230

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