權威服從影響多大？心理師：烏俄戰爭、職場、校園處處可見。

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陳鈺弦心理師指出，權威服從泛指不論指令內容或良知、是否合理或泯滅人性，只要是出自於權威，便會遵照執行指令的現象，除了從烏俄戰爭中可見，這也早在二戰後的「米爾格倫實驗」被提出，該實驗也稱為「權威服從研究」，發現對人有著強大的影響力。
實驗起源概述，二戰時納粹屠殺猶太人，戰後人們不解，明明同樣有家庭、愛人、親友，同樣身為人，為何能作出這般殘忍之舉。餘黨普遍表示是出自於上層指揮，於是米爾格倫對其進行實驗，欲進一步了解，這樣的命令服從究竟影響有多大。
實驗中，受試者遵循研究人員的指令，對協測者進行記憶力測驗及電擊懲罰，電力隨答錯頻率增加，從45福特至450福特不等，欲停止的受試者，會受到研究人員的反覆要求、說服，直到第４次請求才會停止。過程中協測者痛苦、尖叫、要求停止、甚至死亡，受試者良心也受到巨大考驗。但原以為多數人應該很快就會終止，沒想到實際上幾乎所有人都一路按下電擊至足以致命的200福特，更有6成以上按到最高電量。由此研究發現，原來人在面對權威指令下往往是難以抵抗的。
權威服從如何影響生活？我是否也在其中？
陳鈺弦心理師表示，不論是上述研究，或是烏俄戰爭，這些例子看似都相當令人不解，但其實日常生活當中也有非常多的情況與此相似，有些指令甚至的強度並不高，但還是足以造成影響。例如許多校園中的惡霸或老師，職場上的高層或老鳥，所作出的明示或暗示，形成的校園霸凌或職場霸凌等，或其他令人匪夷所思的事情，如老鳥凹工作。而霸凌也未必是肢體，多的是言語和精神霸凌。這類因地位不平等，形成難以迴避指令的情況，正是權威服從。
另外，權威服從對象也不單只有個人，也包括團體或身處環境的權威，以及衍伸至不同的歸屬。例如常見同樣是台灣人，在政黨、宗教、信仰、意見不同時，無意識的為了遵循並擁護自身所信，出現排他、情感破裂、為反而反，或甚至言語威脅、拳腳相向等。也常見一個團體不斷出錯、作出荒誕行為，許多成員仍不斷擁戴、護航、跟進，或跟隨者持續支持等。而這些原因及動機未必是真的經過深思熟慮的。
為什麼會出現權威服從？心理師指常見４大面向。
陳鈺弦心理師指出，權威服從這類的行為，除了出自於例如因戰爭、黨派等各種需維護團體利益、或維護個人歸屬等情況，也常見出自於從小聽從父母、入境隨俗、遵循傳統等觀念，是一種從小受環境影響、訓練而起，因此有時即便出現不合理的情況也常常沒發現，又或者覺得照著做就對了，別當出頭鳥。
另一方面，匿名性也是可能因素之一，在不必公開自己身分的場合，當事人的良心便容易隱藏，這在網路社群上就相當常見。而較能被理解的也包括緊迫性，在重大或緊迫的事件當中，對當事人而言將責任交給下達指令者更容易些，不用多做思考，例如團隊作出明顯有違常理的危機處理。
如何避權威服從？專家３建議：該避的是權威盲從。
陳鈺弦心理師表示，從上述可見，在面對個人或環境權威等情況下，權威服從對於生活是有非常深厚的影響，但權威服從也有一定的必要性，需避免的的是「權威盲從」。
陳鈺弦心理師建議，民眾若想跳脫這樣的處境，在作各種事情、決定前，或是面對各項指示、要求、行動號召時，都可以思考邏輯是否合理、是否符合自身價值觀、倫理道德等，又或是只是想要擁戴、跟隨某項具有指標、權威、影響力強的人事物。在思考過後便有利作出更全面、妥善的決定。
如遇到他人決定不同於自己，也可以維持自我，並尊重對方的想法；表達自己的觀點，但不必要求別人和自己一樣；又或者其實可以討論碰撞出其他更好的選擇。例如傳統文化和現代文化未必是對立的，融合一體的藝術，也相當受男女老少的喜愛。
不過，日常當然也有身不由己的情況，特別是在團隊之中，例如班規、從軍、上班等，這類自然需視大局、看場合。陳鈺弦心理師建議，這一樣可以先經過思考，雖未必能有所作為或改變，但能保有自我，在必要時刻也可以提供不同的想法，這或許正是團隊正缺少的良見。另一方面也好先了解面對此事自己的底線為何，在面對更無法接受的情況時能作出適當的反應，也包括不出手、走灰色地帶等。不論身處何時何地，若能避免不必要的權威服從，更有助生活健康、多元發展。
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