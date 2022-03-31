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新台幣 109.9 萬元起　2022 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 正式在台上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-03-31 11:25:40

福特六和今日 3/31 推出 2022 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon，建議售價維持與去年相同的新台幣 109.9 萬元起。

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Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 與過去的差異，在於將原先採用的織狀纖維座椅，升級為成 Hybrid 豪華包覆型透氣皮革座椅，其餘維持相同配置，車頭搭載 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，輪圈採用 17 吋亮銀色式樣，內部配置雙 4.2 吋液晶螢幕儀錶板、8 吋 SYNC®3 娛樂通訊整合系統及 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技。

Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 維持歐風黑色座艙與織布頂蓬鋪陳，不過座椅自將原先採用的織狀纖維材質，升級為 Hybrid 豪華包覆型透氣皮革材質。
Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 配備雙 4.2 吋全彩液晶儀表板，搭配中央類比指針式時速錶，兩側螢幕可顯示 Hybrid 油電系統運作情形、行車電腦、電話、音響、指南針、油耗及里程等資訊，雖不若全數位式眩目，但也提供足夠的資訊。
Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
中控台配置 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，內建 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接及原廠中文衛星導航功能，也可檢視油電系統的運作情形。
Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 升級 Hybrid 豪華包覆型透氣皮革材質座椅。
Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
Mondeo Hybrid Wagon 的標準行李箱置物空間受電池模組設於底板下方影響，而使底板高度增加，且容量較汽油版少 97 公升為 403 公升，透過後座椅背 Extra-space 6/4 分離傾倒之下可提昇至最高 1,508 公升。
動力配置方面，2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 採用 2.0 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配永磁交流電同步馬達、1.4kWh 鋰電池及 E-CVT 電子控制無段變速系統來構成 Hybrid 油電複合動力，其中引擎具備獨立可變氣門正時及電子式連續多點噴射供油技術，於 6,000rpm 時可輸出 140ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 17.6kg-m 峰值扭力，系統綜效馬力為 187ps，平均油耗為 20.1km/L。

Ford Mondeo Hybrid Wagon
Ford Mondeo Hybrid Wagon
Mondeo 車系在 1993 年時以全球戰略車為目標登場，迄今發展出五大世代，近年來因用車型態的改變，使消費者對於傳統中大型房車的喜愛轉移至 SUV 或 CUV 車款，讓 Mondeo 的銷售面臨挑戰。然而自問世以來便供應旅行車的 Mondeo，於第二世代時便由福特六和導入，至 2017 年時重返市場以來，佔有車系中不少的銷售比例，去年 10/14 在 EcoBoost240 汽油渦輪車型售罄後，正式導入油電及柴油四驅車型，至 2022 年式也持續供應，滿足喜愛旅行車的族群。

Ford Mondeo Hybrid Wagon
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