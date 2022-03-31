新台幣 109.9 萬元起　2022 年式 Ford Mondeo Hybrid Wagon 正式在台上市

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2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 與過去的差異，在於將原先採用的織狀纖維座椅，升級為成 Hybrid 豪華包覆型透氣皮革座椅，其餘維持相同配置，車頭搭載 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，輪圈採用 17 吋亮銀色式樣，內部配置雙 4.2 吋液晶螢幕儀錶板、8 吋 SYNC®3 娛樂通訊整合系統及 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技。
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 維持歐風黑色座艙與織布頂蓬鋪陳，不過座椅自將原先採用的織狀纖維材質，升級為 Hybrid 豪華包覆型透氣皮革材質。
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 配備雙 4.2 吋全彩液晶儀表板，搭配中央類比指針式時速錶，兩側螢幕可顯示 Hybrid 油電系統運作情形、行車電腦、電話、音響、指南針、油耗及里程等資訊，雖不若全數位式眩目，但也提供足夠的資訊。
中控台配置 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，內建 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接及原廠中文衛星導航功能，也可檢視油電系統的運作情形。
2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 升級 Hybrid 豪華包覆型透氣皮革材質座椅。
動力配置方面，2022 年式 Mondeo Hybrid Wagon 採用 2.0 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配永磁交流電同步馬達、1.4kWh 鋰電池及 E-CVT 電子控制無段變速系統來構成 Hybrid 油電複合動力，其中引擎具備獨立可變氣門正時及電子式連續多點噴射供油技術，於 6,000rpm 時可輸出 140ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 17.6kg-m 峰值扭力，系統綜效馬力為 187ps，平均油耗為 20.1km/L。
Mondeo Hybrid Wagon 的標準行李箱置物空間受電池模組設於底板下方影響，而使底板高度增加，且容量較汽油版少 97 公升為 403 公升，透過後座椅背 Extra-space 6/4 分離傾倒之下可提昇至最高 1,508 公升。
Mondeo 車系在 1993 年時以全球戰略車為目標登場，迄今發展出五大世代，近年來因用車型態的改變，使消費者對於傳統中大型房車的喜愛轉移至 SUV 或 CUV 車款，讓 Mondeo 的銷售面臨挑戰。然而自問世以來便供應旅行車的 Mondeo，於第二世代時便由福特六和導入，至 2017 年時重返市場以來，佔有車系中不少的銷售比例，去年 10/14 在 EcoBoost240 汽油渦輪車型售罄後，正式導入油電及柴油四驅車型，至 2022 年式也持續供應，滿足喜愛旅行車的族群。