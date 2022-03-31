異常疲累、發燒咳嗽是COVID-19？醫：當心惡性淋巴瘤

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中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠醫師表示，由於非何杰金氏淋巴瘤蟬聯男女十大癌症死因已超過10年，但因發病症狀不明顯，民眾往往輕忽，以致延誤就醫，僅不到半數的病人可早期發現。在非何杰金氏淋巴瘤的分類上可再細分為B細胞淋巴瘤、T細胞淋巴瘤及NK細胞淋巴瘤這三類，其中佔比較小的T細胞與NK細胞的發生率約占非何杰金氏淋巴瘤中之10~15%，也是目前最缺乏較新穎且有效治療的一種淋巴瘤。
其中CD30陽性T細胞淋巴瘤治療，大多是化學治療。然而，化療容易伴隨副作用，噁心、嘔吐、掉髮或疲倦等問題，治療相當辛苦外，也有無效的可能性；此外，許多患者盼透過骨髓幹細胞移植來根除疾病，但過程艱辛及移植失敗的可能性，再加上高昂治療費用，考驗病友與照護者的信心。
抗體藥物複合體標靶治療 獲一線健保給付
近年已有新型的抗體藥物複合體(antibody-drug conjugates, ADCs)標靶治療出現。黃泰中醫師表示，根據最新臨床數據，抗體藥物複合體標靶藥物在CD30陽性T細胞淋巴瘤(非何杰金氏淋巴瘤)第一線治療上，可降低五成疾病惡化風險，7成以上的病人可延長存活超過5年，甚至在現有治療成效較差的皮膚T細胞淋巴瘤，新型的抗體藥物複合體也顯著延長無疾病存活期超過一年，且目前已獲第一線健保擴大給付，可減輕經濟負擔。
黃泰中醫師解釋，抗體藥物複合體標靶藥物，主要是結合單株抗體與細胞毒性藥物，過去在標靶治療上，往往是單獨使用單株抗體或是細胞毒性藥物，如今醫療科技進步，讓兩者可以產生綜效，提升抗癌成果。以淋巴癌為例，抗體藥物複合體標靶治療，可透過辨認癌細胞上的CD30表面抗原有效殺死癌細胞，也提升患者治療時的生活品質，甚至治癒的可能性。
除了針對非何杰金氏淋巴瘤，人數相對較少但好發在年輕族群(30-40歲)的何杰金氏淋巴瘤病患也同樣可受惠，突破原先僅能用於二線後治療的限制，提前至一線使用，大幅改善過往化療常見的副作用所引起的困擾，也替病友減輕治療費用的壓力。
身體出現這6大症狀 儘速就醫
民眾在面對淋巴癌上該如何提高警覺？李啟誠秘書長提醒，越早發現越有治癒可能性，民眾可注意身體的六大警訊「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」，包括身體出現不明原因的淋巴結腫大，或是莫名的發燒、咳嗽、盜汗、全身發癢，或是體重莫名其妙減少超過10%，並感覺疲倦等，若出現疑似症狀，應提高警覺儘速就醫，及早發現淋巴癌，積極治療才能先發「治」人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53274
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