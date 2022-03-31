【車勢星聞】連靜雯帥飆沙灘車，教練大讚「很會騎！」

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連靜雯一開始先到了猛哥沙灘車飆車的環節，教練大讚「很會騎！真的是女飆仔！」連靜雯笑說「來了兩次我終於掌握到絕竅，其實我們都會很想掌控方向盤，但越用力反而會越難控制，放鬆讓它跟著路晃其實更好騎。就跟人生一樣，有些時候我們都會太用力、過份努力，像我都跟我的經紀人說，放鬆一點，不要太執著。」為了拍攝畫面，她也體驗被教練載的速度快感、騎過水路的特別感受，經紀人笑說「真的是滿足她的心願，邊工作邊玩樂！」，騎到了天空之鏡準備拍攝形象照片，連靜雯換完衣服出來後全場驚呆，彷彿女神降臨，配合拍攝動作與場景，每一張照片都像一幅畫。連靜雯笑說「還好我上次有先來過，都已經知道大概會有哪些場景，這次特地去選了這幾套亮眼的洋裝，雖然他們一開始只希望我準備兩到三套，但我還是帶了五套來，配合不同的場景來搭配！」除了自備服裝之外，她在沙灘中也辛苦的跪在石頭上換裝，連猛哥沙灘車的老闆都直呼「好佩服她！我是男生我這樣也無法換！她還要換這麼多套洋裝！」敬業的精神也受到全場肯定。值得一提的是，這次拍攝的前後幾天花蓮都天氣不好，接連下雨，一度還討論是否要延期，但唯獨連靜雯的拍攝日這天天氣超好，還出大太陽，連靜雯笑說「我就是天之嬌女晴天娃娃」。