玩轉生活新風貌，全新BMW 2系列Active Tourer 172萬元起正式亮相

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新世代設計語彙 勾勒時髦動感新面貌
全新世代2系列Active Tourer以大膽、年輕及更具運動化的造型抓住眾人目光，率性前衛的車頭線條設計結合俐落純粹的車身輪廓，為全新2系列Active Tourer創造出專屬年輕動感基因。放大尺寸的八角形雙腎型水箱護罩使整體輪廓更俐落，大幅提升視覺衝擊感，配備精悍銳利的智慧LED頭燈(含Glare-free光型變化) ，不僅可依照方向盤角度變化而進行主動轉向照明之外，遠光燈開啟後更可自動調整照射光型避免直射對向來車及前方車輛造成眩光，與引擎蓋前緣立體折線搭配下，完美呈現層次分明的動感車頭造型。前保桿兩側的進氣口設計，勾勒出炯炯有神的車頭樣貌與運動化氛圍，而寬闊的車身肩線結合緞面鋁質窗框，延伸車尾的修長3D立體LED尾燈，搭配新世代平整化車門把手設計，凸顯出全新世代的年輕運動型格。BMW深知車主對於個性化與獨特性的追求，在220i Luxury上更加雕琢車身細節一展風格魅力，配備Luxury Line風格套件，包含17吋V輻式輪圈、霧銀飾面進氣口及左右貫穿前保桿的水平霧銀飾條，堆砌出細膩層次的線條感，勾勒出細節之美。
嶄新科技詮釋座艙美學 量身打造感官體驗
汲取了新世代設計語彙並融合豪華氛圍，全新世代2系列Active Tourer導入全新豪華純電旗艦休旅iX中多項首見的頂尖前衛科技配備，包含最新的一體式曲面螢幕科技(10.25吋虛擬數位儀錶搭配10.7吋中控觸控螢幕)並搭載iDrive 8.0使用者介面，使駕駛能夠更直覺的操作畫面，結合高科技與美感的圖像式設計也更加個性化，視覺呈現精緻細膩且讓駕駛能更輕易的辨識行車等相關資訊，將車主與車輛之間的關係提升至全新層次。除了更人性化的操作介面，BMW也將語音溝通完美植入，於iDrive 8.0使用者介面導入全新世代的智慧語音助理2.0，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通，BMW也深入思考如何讓溝通過程更顯流暢與真實，為駕駛打造個人化感官體驗。而不可或缺的科技配備包含手機無線充電裝置和BMW手機數位鑰匙2.0，車主只要將iPhone放在身上，即可解鎖、上車後也能直接啟動車輛，展演貼近人性的從容率性用車生活。
全新世代2系列Active Tourer更搭載強大且全面的主被動安全科技，全新世代BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技不僅配備有主動車距定速控制系統、盲點偵測系統、後方車流警示、倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助系統等功能，220i Luxury更追加抬頭顯示器、360度環景輔助攝影、車側防撞輔助、前方車流警示、主動車道維持輔助，給予駕馭過程更多安全後盾。同級距車款唯一配備有的全新AR擴增實境導航，更可於中控觸控螢幕顯示前方實際路況畫面，並透過即時的圖像標示在接下來車輛即將轉往的實景圖上，不僅科技與未來氣息十足，也為所有駕駛提供最即時的路況，即使到了不熟悉的路段駕駛也能夠從容應對，不再懼怕任何的導航不確定性。
細膩質感內裝空間 無限變化機能性
全新世代2系列Active Tourer刻劃出更為舒適且具質感的車室空間，全新的懸浮式排檔座以及撥桿式排檔設計，一展簡約俐落的前衛氛圍。中央扶手下方的儲物空間加上更為寬敞的五人舒適座艙與開闊頭部空間表現，巧妙的配置了車室內的機能性更增添了開闊的空間感。除了具備貼心設計的多功能收納組合，全新車款座椅設計大幅提升肩部和腰部舒適度，更可透過選配升級後排座椅，以調節方式能夠前後滑動13公分與椅背角度創造更靈活的空間運用機能，滿足旅程中的各種需求。同時透過40/20/40分離可傾倒後座椅背更能將容量從原先415L擴充至1405L，搭配更為寬大的行李廂開口、便利的電動尾門啟閉功能與尾門感應式啟閉功能，都讓車主能輕鬆裝卸物品。
除了強大的便利機能，全新2系列Active Tourer更全面配備跑車多功能真皮方向盤、Sensatec透氣皮質雙前座椅、雙前座電動調整含駕駛座記憶功能與豪華型雙區恆溫空調，另有椅背調整功能，為後座帶來豐富的運用方式與更卓越的乘坐舒適性，220i Luxury更追加雙前跑車座椅以及Fine-wood尤加利木紋飾板，為車主量身打造出更舒適愜意的車室氛圍，使駕駛座艙增添獨特氣質，開車時可以同時兼具奢華與更靈活的機能性。
全新世代48V科技 滿足駕馭玩心
針對引擎動力科技，BMW為了滿足車迷對於舒適安全以及操駕樂趣的需求，推出全新第二代48V高效複合動力，使全新車款同時具備優秀的起步性能、再加速性能、明快的油門反應等三大特性。全新世代2系列Active Tourer首度導入此全新48V高效複合動力並搭載TwinPower Turbo直列三缸汽油引擎與Steptronic七速雙離合器自手排變速箱，擁有156匹與240牛頓米的最大動力輸出，0到100 km/h加速為8.1秒，在48V高效複合動力輔助之下將為新世代2系列Active Tourer創造出170匹的最大綜效馬力輸出表現。全新48V高效複合動力更將啟動馬達發電機整合於變速箱之中，可於全油門急加速時提供額外19hp馬力輔助並降低渦輪遲滯，當車輛行駛速度低於15km/h或車輛處於EcoPro與Comfort動態行車模式且車速介於25km/h至160km/h區間，鬆開油門便會關閉引擎轉為慣性滑行，有效降低油耗且大幅提升加速性與舒適乘坐體驗，輕鬆駕馭暢遊都會郊野每個角落，無論在都會行駛通勤或是戶外活動駕駛，全新世代2系列Active Tourer將是每個人心中完美座駕。
全新世代BMW 2系列Active Tourer建議售價
| 車型
| 建議售價
| BMW 220i
| 172萬
| BMW 220i Luxury
| 189萬
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