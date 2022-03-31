採用 M3 / M4 雙渦輪動力　全新 Alpina B4 Gran Coupé 登場

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外觀方面，B4 Gran Coupé 在車頭配置帶有招牌條紋貼紙的前保險稈下擾流套件，車側也擁有自前葉板、前後門直至後葉子板的專屬貼紙，足踏 重量僅有 12 公斤的 20 吋 20 幅 CLASSIC 鍛造輕量化鋁合金輪圈，配胎為前 255/35 ZR20 後 285/30 ZR20 的 Pirelli P ZERO，行李廂蓋也搭載專屬的鴨尾擾流板，排氣尾管採用雙邊雙出設定，中央帶有擴散器造型。車色部分除了 BMW 與 BMW Individual 的多款色彩外，還提供 ALPINA Blue (藍色) 及 ALPINA Green (綠色) 兩款專屬的金屬烤漆選擇。
內裝方面，B4 Gran Coupé 訴求豪華舒適，因此選用 LAVALINA 真皮材質來進行大面積的包覆，透過手工縫製方向盤的方式來展現質感，中央鞍座加入 BMW ALPINA B4 及生產序號的金屬銘牌，做以及方向盤均配置加熱功能，也享有完整的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技。
動力配置方面，B4 Gran Coupé 採用與 G80 世代 M3 相同的 S58 3.0 升直列 6 缸雙渦輪增壓汽油引擎，於 5,000~7,000rpm 間可輸出 495hp 最大馬力，於 2,500~4,500rpm 間可輸出 730Nm 峰值扭力，搭配 ZF 8HP76 8 速手自排變速箱及 xDrive 四輪驅動系統之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.7 秒完成，極速達到 301km/h。
底盤方面，B4 Gran Coupé 換上專門開發的前軸防傾稈，並將傾角調整為負 1.25 度，而彈簧與減震筒也經過重新調校，另外也具備可變式樣轉向系統及限滑差速器，制動系統擁有前固定式四活塞卡鉗搭配 395mm 碟盤及後浮動式卡鉗搭配 345mm 碟盤。
專精 BMW 車款升級、改裝的德國獨立車廠 Alpina 對於許多 BMW 玩家來說具有象徵性的指標，近期 BMW 宣布正式收購 Alpina 品牌，目前 Alpina 獨立開發、製造和銷售新車的業務預計至 2025 年底，之後將全面併入 BMW Group，而原先製造生產的業務也將從 Buchloe 總部轉移至 BMW 工廠，使雙方關係進一步昇華，也值得期待後續的作品。