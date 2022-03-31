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器官捐贈憂「死無全屍」？　全國首創3D列印器官填補大體

器官捐贈憂「死無全屍」？　全國首創3D列印器官填補大體
器官捐贈憂「死無全屍」？　全國首創3D列印器官填補大體

健康醫療網

2022-03-31 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】器官捐贈者現在也能做到「死留全屍」的觀念了！臺北醫學大學創新創業教育中心與衛生福利部雙和醫院首度合作，舉辦第一場創新體驗工作坊，透過醫療3D列印器官，填補器捐者的臟器，讓器捐者及家屬們可以保留完整的大體，心靈也能進一步得到撫慰。

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受傳統觀念束縛　台灣器官捐贈率低

受到傳統觀念的影響，臺灣器官捐贈率遠低於西方各國，根據財團法人器官捐贈移植登錄中心統計，截至今年2月底等待接受器官移植的病人逾萬人，但實際接受器官組織移植人數尚未達到170人，比例低於2%，歷年年度結算統計下來，也僅有近10%的病患成功等到器官移植；然而仍有許多器官衰竭患者仍苦苦等待，只希望爭得一個活下去的機會。

腎臟器官需求最多　僅200多例能獲移植

雙和醫院器官勸募小組負責人神經外科陸惠宗醫師表示，目前國人需求最高的器官為「腎臟」，平均每年約有8千名患者有腎臟移植的需求，但真正能等到並接受器官移植者每年僅200多例，多數患者只能持續依賴洗腎等下去，除了對健保財務是個沈重的負擔，也影響病患的生活品質．

3D列印技術　擬真還原器官型態

器捐者取出器官後，大體縫合時會因為體內空腔而凹陷變形影響外觀，陸惠宗醫師指出，透過3D列印的技術可以擬真還原器官型態，再填入大體縫補，讓器捐者的外觀不受影響，運用科技填補器捐者的遺憾，並緩和家屬的疑慮及擔心，進而提高民眾器捐的意願。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53248

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