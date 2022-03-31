本土+87、境外移入個案雙創新高　多點爆發台灣守得住嗎？

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大潭電廠施工處今增加10例，經基因定序確認為Omicron亞變種BA.2.3，指揮官陳時中坦言，因該場外包商人數多達近千名，本擔心會有大幅擴散的現象，所幸目前採檢結果除今新增之10例以外，其餘皆為陰性。
樹林科技廠今則新增13位，其中11位為居隔期間或自主管理期間採檢陰轉陽，僅兩名為新個案，因此陳時中認為，相對其他仍在發散中的案件而言，此案已逐漸趨於可控範圍內。
新北中和社區群聚案+7 與台東家庭歸併為同一事件
新北中和社區群聚則新增７名個案，其中於社區採檢站篩檢出的有5名，皆與確診者有地緣關係。而陳時中指出，近日爆發出的台東卑南家庭群聚案，經基因定序後發現與新北中和社區群聚基因定序相同，然孰先孰後，仍須進一步探討。
台中婚宴+9 居住地遍及全台、金門破功
台中婚宴群聚事件今再添9名新個案，然而因確診者居住地分散多地，包含台北、高雄、基隆、新竹及金門等地，陳時中說明，現對同時於該婚宴餐廳用餐者皆已予以匡列採檢，仍在等候採檢結果中。
基隆群聚延燒再+22 施行「類普篩」期盡早緩住擴散
基隆小吃店群聚案，自指標個案（案22595）延伸，今再添22名新案例，現共累積91例，涵蓋場所遍及國、高中及海大等多個校區，也深入不同職業別如房仲業、警政人員，再加上待釐清個案8名，所幸目前基因定序結果都屬一致，但陳時中說，因目前疫情為跨縣市多點爆發，沒辦法說以單純地緣關係來判別，仍需待更多相關結果出爐，才有更多佐證能判定為同一條傳播鏈。
另因基隆群聚案已進入社區，除設立社區採檢站之外，陳時中昨也提出將由中央政府發放快篩試劑進行「類普篩」採檢，期能盡早找出潛在的陽性個案。
再增3條不明源頭傳播鍊 零星個案層出不窮
昨本宣布感染源待釐清之傳播練共有19條，隨基因定序結果相繼出爐歸併為16條，但今日因零星個案多點爆發，又增3條未知感染源，包含新北萬里、三峽及花蓮某醫院護理師。
疫苗總量夠打第四劑嗎？ 陳時中：沒問題！
目前本土疫苗接種現況，第一劑涵蓋率83.42%；第二劑78.32%；追加劑則是49.9%。另對於疫苗總量是否可應付第四劑需求，陳時中表示：「量是絕對沒問題！」按照計畫共會有莫德納2000萬劑陸續送達，然而「施打時機」才是須考量的重點，因台灣第三劑涵蓋率未達50%，首要之務仍是提升第三劑施打率。要談「第四劑」的話，疫苗間隔期仍不足，之後待時機成熟時，中央政府會根據國際經驗及專家意見來規劃第四劑施打排程。
陳時中提醒，每逢連續假期必然會有一波人潮移動，聚會、聚餐機率也會增加，清明連假因還有掃墓、法會等習俗，民眾在參與活動時仍需注意，謹慎遵守現行防疫措施，達到保護自己、保護他人的目標，中央政府亦會持續嚴密監測疫情，避免引發新一波疫情流行。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53298
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