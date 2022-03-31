癌症自費極昂貴　有無健保給付是「天堂地獄之別」

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陳先生今年23歲，二月剛從大學畢業。看起來比別人晚了一些，原因是他在就學期間一度休學、全力抗癌。那時他的脖子上出現不明腫塊，由於沒有痛感，原本他並不在意，直到脖子的腫塊愈來愈大，像是頸部兩側塞了顆乒乓球，他才趕緊就醫，確診為惡性的何杰金氏淋巴瘤。
休學接受化療期間，雖然副作用讓他相當難受，從口腔到胃腸道嚴重潰瘍，全身痛到無法入睡，平時連喝水都像是幾十把刀在喉嚨裡割，但在家人鼓勵下，他撐過經化療的痛苦，疾病終於緩解。原以為已經痊癒，沒想到規劃赴日留學準備相關健檢文件時，醫院卻通知他癌症復發！在醫師苦勸下，他接受二線化療、自體幹細胞移植。有鑒於他屬於高復發風險族群、醫師建議他接受標靶藥物，作為鞏固治療。
但鞏固治療的藥物所費不貲，每個月20-30萬，完成整個療程要價約莫兩百萬。所幸，陳先生用藥時，健保開始給付。讓他可以持續安心治療，不需要擔心費用壓力。陳先生說，自己一路走來的治療，幾乎都有健保給付，健保真的幫了大忙！他也樂見其他癌病友可以不再因為過高的經濟負擔而面臨自費用藥抉擇。
8顆腦瘤只能全自費？機車行老闆耗盡半生積蓄
阿煌兩年多前因為頻繁跌倒、就醫檢查，原以為是貧血，沒想到在腦袋裡發現8顆腫瘤，經診斷為肺腺癌第四期合併腦轉移。面對治療，「腦袋裡的腫瘤有八顆，超過健保給付規定的三顆，因此只好八顆全自費接受加馬刀治療」阿煌不解地說：「難道不能幫我付三顆，多出來的五顆我自己付？」
阿煌生病兩年來，化療、標靶治療、免疫治療，所有治療都努力嘗試了，但只有化療獲得健保給付，每月高達15萬左右的治療費用，雖然有商業保險，但商業保險也是有上限的。阿煌說，治療與生活費幾乎花光了積蓄，「本來想省錢，請醫師乾脆把標靶停掉，但醫師建議不要停、先減藥，這才讓每個月藥費又省幾萬塊！」
沒錢只好回機車行上班 過程簡直出生入死
他說，初罹癌時也覺得自己還年輕，應該積極接受治療，加上當時有點積蓄，認為應該好好休養，先遠離對肺部傷害較大的機車行工作，因此將機車店頂給妹婿打理，沒想到龐大的藥費讓存款快速縮水。
為避免坐吃山空，阿煌回到已經交給妹婿打理的機車行，一邊治療一邊工作，也為避免再次吸入致癌物質，口罩片刻不敢離身。阿煌說，癌症新藥治療的費用真的很龐大，若是健保也出一點，自己再出一點，一定能減輕我們的壓力。仍在服藥治療的阿煌，目前繼續在機車行裡打拚，幫忙換換機油、露個臉讓信任的老客戶持續上門光顧，維持機車行的生意，也才有錢繼續拿來付醫藥費。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53262
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