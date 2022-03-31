癌症醫藥費昂貴　民間籲設基金　並由政府、藥廠分擔

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Q：CDF 給付何種藥品？
新藥給付審議重點包括安全性相對療效、藥物經濟評估、財務預算衝擊等，因此價格昂貴、成本效益又有待驗證的新藥，就常被健保拒於門外（健保總額畢竟有限）。但考量其救命急迫性，英國的作法是將其先納入癌症藥品基金（CDF）中進行兩年的暫時性給付，兩年內同時收集真實世界資料，驗證新藥有相對的成本效益，才可以納入常規給付。因此，HOPE建議台版CDF，是針對無法納入健保、成本效益有待驗證、但具潛力的藥品提供暫時性給付。
Q：納入 CDF 藥品的費用由誰分攤？
專業臨床判斷為「成本效益有待驗證」的藥品，應由政府與藥廠共同分攤費用，如讓病人承受此重擔（評估新藥成本效益）並不合理。政府具備判斷新藥臨床價值與風險的專業，須肩負管理新藥給付的責任；而藥廠研發的新藥未能獲得健保肯定，也須共同分擔風險，以低於市價的方式申請暫時給付，如真實世界資料驗證有好的效益，則新藥就可如藥廠期望的納入健保給付；
反觀讓癌友不僅沒有能力和專業判斷風險，以常見自費癌藥年近百萬、分擔 20%-30%來計算，每年支付20萬-30萬的藥費，是不小的經濟壓力，可能開啟醫療階級大門，更與英國CDF原創（癌友不需支付藥費）、甚至台灣健保的精神大相逕庭。
再次強調，CDF 是給付「成本效益有待驗證的藥品」，執行方式有各界共識前，衛福部、健保署等相關單位務必以癌友權益為出發點審慎斟酌，才能確保推動制度的美意不被打折。補充說明：根據陳昭姿主任 2020 年 10 月統計，從廠商送健保署審查起算治癌症新藥納保生效的中為日數為 555天，相較非癌症新藥中為日數 304 天、多出近一倍的時間。
以英國借鏡：歷經破產、改革 現已擴大辦理
針對具有臨床使用急迫性、療效不確定性高、且會造成財務衝擊的新藥，英國設立「癌症藥品基金（Cancer Drugs Fund, CDF）」來因應。英國國家健康與照顧卓越研究院（The National Institute for Health and Care. Excellence, 簡稱NICE）會在90日內對癌症新藥申請案提出醫療科技建議書，以確定是否納入CDF過渡給付，及早由國家給付給需要的癌症病人使用。
過渡給付期最長為期兩年，這段期間同時要求藥廠蒐集病人實際的用藥狀況、使用經驗等資料後再次送審，如果證實藥效可納入常規給付；反之，則讓該藥品退出給付，但會由廠商持續提供藥品，確保用藥中的病人權益。CDF由2011年執行迄今，雖然歷經破產、改革等變動，但成效仍備受肯定，英國政府甚至承諾擴大辦理為創新藥物基金（Innovative Medicines Fund, IMF），使癌症以外的病人也能早期使用、從中受益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53270
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