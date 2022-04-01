今日廣場》徐百弟／有關港人來台所產生各種困境

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首先，四九年後，頗長一段時間港人與台灣關係緊密度比大陸還強，那時港人超過一半的向心力是傾向台灣的，文化、電影、生活、體育等，是一種很强烈的共同關係。港人的民主自由等思潮，很大部分都是在台灣吸收的。台灣的民主運動的發展，也讓港人仿効，於是有二零一九年反送中運動。而結果港人遭到最無情的打壓。一種說法認為，港人已為台灣擋了子彈，所以事情影響了2020年的台灣選舉。所以港人會有很大的期望，認為政府有很大的道德責任照顧落難、走投無路的港人。
但台灣的政治生態演變下到今天已是綠大於藍，因中共的惡行影響，讓很多人對中共都想敬而遠之，所以對有關中共所有事情都避之則吉，包括去中國化，對港人的感情淡了，雖然年輕人還是對港人最為支持，因有理想自然不會有太多計算，但因沒有決策影響力，所以幫不了港人。
台灣的自保心態下，港人來台困難度越來越大，具體數字包括去年申請移民來台的有一萬多人，結果只有一千多人成功，這數字沒有包括一大堆因疫情關係第一度卡在前期作業了。要避難的港人很多，來台門路很少，部分人只有選擇投資移民方式，投資移民條件不斷加辣，由原來一年落籍的改為三年，很多經營項目不能申請，要聘請兩名台灣人工作，要寫完整計劃書，不斷審核調查，要多部門聯審，香港一大串中資機構，政府工作大陸出生幾乎全數拒絕申請，現在有很多移民已到期者沒有明確指示，似乎讓人知難而退，所有這些一切，客觀上幫助中共懲罰港人。
台灣社會在香港反送中運動時大部分是同情及支持的，但隨著時間過去熱情少了，而自保心態卻盛了，當大體經濟不好，害怕給搶走飯碗，也害怕得罪對岸大惡人，所以政府不友善對港人也沒有人執言。
香港人來台灣，絕大多數都是受不了中共，中共如用此途徑滲透台灣，機會極微，也沒有需要，因台商、及紅統等勢力很容易做到了，防止港人滲透，結果將堅定支持者驅離。
政府如能全面開放港人來台，讓港人可以聚集力量，一方面可以解決生活問題，另一方面可以保持對香港一些影響，這將會是一個很重要的安排。
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