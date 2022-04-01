原廠爆龜葉子板、"三出"排氣尾管，Toyota GR Corolla 搶先看
Toyota Gazoo Racing (GR) 系列性能車款即將在明日 4/1 迎來全新成員 GR Corolla，而在原廠正式公布前，已有外媒搶先曝光官宣照片，得以讓眾人一窺其真實面貌。
從外觀上來看，GR Corolla 保留了標準車型的造型輪廓，不過在細部設定上悉數重新設計，如包括車頭保桿換上尺寸相當誇張的氣壩，內部以黑色蜂巢狀點綴，並結合了霧燈組。車側部分則可以看到前輪拱後方加入散熱孔的配置，並以黑色鋼琴烤漆點綴，同時貼上 GR 車型的專屬徽飾彰顯身分，同時搭配碳纖維車頂、18 吋黑色胎圈組與紅色加大卡鉗來凸顯其性能身分。
車尾部分，則配置造型同樣醒目的車頂尾翼，而重新設計的後保桿稜角更加分明，下方的空氣分流器亦採用的“三出”式排氣尾管設計，辨識度極高，或許該設計未來也會成為現行一般車主仿效的改裝項目。
動力心臟應預料搭載 G16E-GTS 1.6 升直列三缸汽油渦輪引擎，搭配 6 速手排系統，最大輸出有望突破至 300hp、370Nm，比現行 GR Yaris 還要出色，至於實際數值為何，還有待官方正式才會知曉 !