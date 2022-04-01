傳承拉力越野血統、四輪驅動且超過 304 匹　Toyota GR Corolla 正式亮相

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Corolla 車系不僅是 Toyota 在全球市場最熱銷的車款，亦曾以 TE25 Corolla 奪下品牌首座 WRC 賽事的車系，具有其歷史意義價值。而 GR Corolla 同樣是以現有的 GA-C 平台打造，並保留 Corolla Sport 標準版的造型輪廓，但在車體結構上則透過更多的焊點與結構黏合劑強化車體的剛性，進一步增進操駕感。
在外觀設定上，GR Corolla 前葉子板增擴了 20mm、後葉子版則增擴 30mm，進一步帶來更狂野的寬闊姿態，並且對應在賽道、林道或者雪地等路面，其前保險桿換上巨型的氣壩設計，同時前葉子板和引擎蓋也多了通風孔設計，以提供足夠的散熱表現。另外車尾專屬的 3 出排氣尾段不僅能提高動力性能，也替 GR Corolla 帶來獨特的視覺感官。
進到車內，同樣保留現有 Corolla Sport 的鋪陳設計，但採用短行程的排檔桿，讓駕駛者的手臂能自然放下，可以進行快速換檔的動作。而手剎車也改為傳統鋼索設計，並且導向駕駛，以迎合甩尾等極限操作的便利性。最後儀表也採用 GR 車輛專用的 Full TFT 數位儀表，內部介面參考專業車手的意見來重新研發，提高激烈駕駛時的辨識度。
配備方面，具有專屬的真皮 / Alcantara 運動化桶形跑車座椅、GR 三幅式方向盤，其中前排座椅擁有加熱功能，而 Toyota Safety Sense 系統也在標準配備清單當中，以迎合日常使用的需求。
動力部分搭載與與 GR Yaris 相同的 1.6L G16E-GTS 渦輪增壓直列三缸引擎，不過最大輸出提升至 304PS / 6,500rpm、最大扭力為 370Nm / 3,000-5,550rpm，搭配 iMT 6 速手排設定。
自 1966 年第一輛 Corolla 誕生以來，歷經了 Sedan、Wagon、Hatchback和 SUV 等各種演化，以滿足客戶不斷變化的生活方式。這一次，GR Corolla 以性能鋼砲的身分推出，又再一次為 Corolla 車系帶來不同以往的發展。