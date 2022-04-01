凱銳汽車與匯勝汽車分別進駐 　Volvo 國際富豪宣布高雄、宜蘭服務據點經營權轉移

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國際富豪汽車總裁陳立哲先生(圖右)正式與凱銳汽車董事長林傳凱先生(圖左)進行經銷授權儀式，正式宣布凱銳汽車為高屏地區 Volvo 車主服務。Volvo 國際富豪今日 4/1 宣布，面對高雄、宜蘭服務經營權轉移，宣布深耕新北地區的 Volvo 凱銳汽車正式承接博愛與鳳山兩大服務據點，預計將博愛與鳳山兩據點進行軟硬體進化，並於鳳山區增建全新服務廠以擴大服務能量。同時因應品牌純電車系導入規劃，高雄兩據點也將陸續建置充電設施。值得一提的是，凱銳汽車也預計將特有的「JVOC 凱銳維京車主俱樂部」同步於高雄地區，與當地的車主享受獨具風格的玩車體驗。
國際富豪汽車總裁陳立哲先生(圖右)正式與匯勝汽車董事長蔡奇峯先生(圖左)進行經銷授權儀式，正式宣布匯勝汽車即日起為宜蘭地區 Volvo 車主服務。另外於 2021 年加入 Volvo 經銷體系的匯勝汽車則會承接宜蘭據點，選址羅東鎮光榮北路與五結路口建置全新服務據點，4 月起便會於新址提供售後保修服務與臨時新車展售，而新車展售據點則預計今年第四季興建完成，屆時也會以 Volvo Retail Sustainable Experience 5.0 規格打造，包含新車展示、售服保修、 Volvo Fika 與 Volvo Professional Car Care 美容專區等服務。
隨著 Volvo 在台銷售表現日漸成長，不難看出國際富豪與各家經銷夥伴均持續針對國內消費者的喜好進行展間升級計劃，提供多元化的售後服務。相信在凱銳汽車與匯勝汽車各自承接高雄與宜蘭的銷售服務據點後，能一展 Volvo 品牌在台灣經營決心與對各地消費客群的重視，持續為市場挹注全新的服務能量。