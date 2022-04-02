五缸動力 豐富駕趣　Audi RS 3 Sportback 試駕

新在哪裡?

●全新第三代大改款車型

●外觀與內裝悉數重新設計

●Audi 首款導入 RS 專屬後軸扭力分配系統的量產車，可依據車速、路面以及轉向幅度主動扭力分配至負荷較大外側車輪，降低轉向不足的特性。

●底盤搭載 RS 專屬運動化電子可調式阻尼懸吊

●外觀擁有 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈)、RS 專屬紅色塗裝卡鉗

●內裝配備碳纖維座艙飾板、採用 Fine Nappa 真皮包覆的 RS 專屬跑車座椅、RS Sport 多功能平底真皮包覆方向盤 (附設 RS 模式快速按鈕