五缸動力 豐富駕趣　Audi RS 3 Sportback 試駕

●全新第三代大改款車型
●外觀與內裝悉數重新設計
●Audi 首款導入 RS 專屬後軸扭力分配系統的量產車，可依據車速、路面以及轉向幅度主動扭力分配至負荷較大外側車輪，降低轉向不足的特性。
●底盤搭載 RS 專屬運動化電子可調式阻尼懸吊
●外觀擁有 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈)、RS 專屬紅色塗裝卡鉗
●內裝配備碳纖維座艙飾板、採用 Fine Nappa 真皮包覆的 RS 專屬跑車座椅、RS Sport 多功能平底真皮包覆方向盤 (附設 RS 模式快速按鈕
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Audi 發展直列 5 缸引擎已有 46 年的歷史，最早於 1976 年搭載於第二代 Audi 100 車型上，奠定了後續的研發基礎，迄今包含 RS 3 Sportback、RS Q3 和 TT RS 都使用最新的2.5 升 TFSI 直列 5 缸渦輪增壓引擎，最大馬力可達到 400hp 之譜。原廠於 2021 年 7 月推出基於第四代 A3 打造的第三代 RS 3 持續傳承，台灣奧迪選在今年 4/1 正式發表，引進 Sportback 單一車體形式，建議售價為新台幣 327 萬元起。
外觀方面，第三代 RS 3 Sportback 採用寬體 RS 保險桿，搭配蜂巢紋路 Singleframe 水箱罩，氣壩面積也予以加大，標配 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組 (含動態指示方向燈)。車側在前輪拱旁增加通風口，側裙加入黑色飾條，足踏 19 吋鋁合金輪圈 (前 265 /30R19 後 245/35R19) 搭配 RS 專屬紅色塗裝卡鉗，行李廂蓋上配置擾流尾翼，保險桿採用蜂巢紋路飾板，排氣尾管採用雙邊單出式樣。
第三代 RS 3 Sportback 採用寬體 RS 保險桿，搭配蜂巢紋路 Singleframe 水箱罩，氣壩面積也予以加大。
地三代 RS 3 Sportback 的車身長寬高分別是 4,389x1,851x1,436 (mm)，軸距則為 2,631mm。
第三代 RS 3 在後保險稈配置蜂巢紋飾板，排氣尾管採用雙邊雙出設定。
蜂巢紋路 Singleframe 水箱罩的右側設有 RS 3 銘牌，上方具備三組通風口，下方整合毫米波雷達。
車頭配置 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，搭配極線 LED 識別燈，支援動態指示方向燈及解鎖時下方 RS 3 字樣燈光展演功能。
地三代 RS 3 足踏 19 吋鋁合金輪圈，配胎規格為前 265/30R19 後 245/35R19，搭配 RS 專屬紅色塗裝卡鉗。
前葉子板較標準版 A3 多出更寬闊的輪拱，內部配置通風口。
尾燈採用橫幅二件式設計，支援動態指示方向燈。
內裝方面，第三代 RS 3 Sportback 採用碳纖維座艙飾板及 RS 專屬跑車座椅，12.3 吋 Audi 全數位虛擬座艙 plus (RS design)，10.1 吋 MMI Navigation plus 多媒體系統內建 RS Monitor 監控頁面，方向盤採用附 12 點鐘方向指示的 RS Sport 多功能平底真皮包覆式樣，附設 RS 模式快速按鈕。座椅採用 RS 專屬 Fine Nappa 真皮雙前座跑車座椅，雙前座具備電動調整及電動腰靠，駕駛座支援記憶功能。收納機能方面，行李箱標準置物容積為 282 公升，將後座椅背以 40:20:40 分離傾倒後可提昇至最高 1,104 公升。
RS 3 Sportback 擁有駕駛導向的座艙，配備 RS 專屬碳纖維飾板、鋁質內裝套件及黑色頂篷。
12.3 吋 Audi 全數位虛擬座艙 plus (RS design) 可透過方向盤左側的 VIEW 按鈕切換豐富的顯示機能。
RS 3 Sportback 配置 RS 專屬真皮多功能跑車方向盤，兩側設有換檔撥片及多功能操作介面，盤徑適中，握感良好。
燈光控制按鈕整合於儀錶板左側區域。
中控台配置 10.1 吋 MMI Navigation plus 多媒體系統，除了內建原廠中文導航系統、Audi 智慧型手機介面及 RS 專屬的控制頁面，其中 Apple CarPlay 可透過無線方式連接。
日照感應式雙區獨立恆溫空調擁有獨立螢幕顯示的實體按鈕操作介面，下方一排按鈕亦整合 Audi drive select 可程式車身動態系統、ESC 行車動態穩定系統、怠速熄火開關、警示燈開關、前後停車警示系統開關及自動停車輔助系統開關。
中控台下方配置 2 組 USB Type-C 插座，也搭載附止滑功能手機無線充電座。
排檔座採用撥稈來切換 R、N、D/S 檔，P 檔則採用獨立開關，一旁還設有引擎啟閉按鈕及音響控制介面。
掀起中央扶手後可見到中央鞍座設有 2 組可收折的置杯架，一旁設有電子式手煞車開關、12V 電源插座及置物凹槽，後方也配置收納空間。
RS 3 Sportback 標準配備全景式電動玻璃天窗，採光範圍達到前座頭枕後方附近。
RS 3 Sportback 採用專屬 Fine Nappa 真皮雙前座跑車座椅，支援電動調整及電動腰靠，駕駛座還支援記憶功能，支撐度與包覆性均屬水準之上。
椅背與頭枕之間設有 RS 字樣圖案。
後座頭部空間受惠於方正的車頂線條，而不致侷促，然而中央隆起範圍較大，入座上還是以 2 名成人會較舒適。
後座乘客享有空調出風口，提供冷暖調整機能，下方配置 2 組 USB Type-C 插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
第三代 RS 3 Sportback 的標準行李廂置物容積為 282 公升，將後座椅背以 40:20:40 分離傾倒後可提昇至最高 1,104 公升，內部格局方正平整。
RS 3 Sportback 因引擎室塞入 2.5 升直列 5 缸引擎而使剩餘空間縮減，因此將電瓶移至行李廂底板下方。
安全防護方面，第三代 RS 3 Sportback 標準配備由 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動緊急待援輔助系統、主動式車道維持及偏離警示系統構成的公路行車輔助套件，加上由車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統構成的都會行車輔助套件，另外也具備 ABS 防鎖定煞車系統、EBD 電子煞車力分配系統、ASR 循跡防滑系統、ESC 行車動態穩定系統、電子式手煞車附 Auto hold 功能、光感應自動啟閉頭尾燈、前後停車警示系統、自動停車輔助系統、倒車攝影機、安全帶未繫警示裝置、雙前座 SRS 氣囊、雙前座 SRS 側氣囊、車側 SRS 頭部氣囊、後座 ISOFIX 兒童安全座椅固定扣、電子式兒童安全鎖與胎壓監測警示系統。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，全新 RS 3 採用點火順序為 1‑2‑4‑5‑3 缸的 2.5 升 TFSI 直列 5 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,600~7,000rpm 間可輸出 400hp 最大馬力，於 2,250~5,600rpm 間可輸出較前一代高出 20Nm 的 500Nm 峰值扭力，搭配 7 速 S-tronic 雙離合器自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，極速為 280km/h，選配陶瓷煞車系統可提高至 290km/h。
當發動 RS 3 Sportback 後，便可聽見五缸引擎運轉時獨特的排氣聲浪，相較於四缸車型有著更為低沈的感受，上路時輕踩油門便可驅策澎湃的加速力道，而雙離合器變速箱的換檔效率極為迅速，傳遞也頗為直接，達到中高速域時也有不錯的延展性。
乘駕感受方面，RS 3 Sportback 在 Comfort 模式下具有適中的方向盤輔助力道，其 RS 專屬運動化電子可調式阻尼懸吊在路感上固然偏硬但不致於無法忍受，透過 Audi drive select 可程式車身動態系統可調整 RS 專屬後軸扭力分配，讓過彎時受惠於動力可分配置負荷較大的外側車輪，使轉向不足程度有效降低，而有高度的極限，直線加速時也會推送扭力至兩個後輪，帶來更佳的穩定性和靈活表現，整車可玩性十足。
Audi 經典的五缸引擎在第三世代的 RS 3 Sportback 中，藉由更進化的科技氛圍與操駕底子而有更成熟的發揮，兼具了日常代步的實用性與熱血操駕的趣味性，在當今的車壇中可說是相當少見的選擇，難怪可在國內迅速將首批配額售罄。