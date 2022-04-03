汪小菲昔日頻帶女伴回大S愛巢？最強狗仔爆料：不只一個

汪小菲和大S情事剪不斷理還亂，先是男方爆出婚內出軌，沒想到女方搶先一步再婚，如今汪小菲首度槓上小S，隔空交火嗆小姨子「藥吃多了」，還想把一雙兒女帶回身邊，一副感情受害者模樣，不過台灣最強狗仔葛斯齊看不下去，曝光他尚未離婚時，就帶過不只一位女性回到和大S的北京愛巢裡！





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▲葛斯齊爆料汪小菲婚前就頻帶女伴回家。（圖／翻攝《錢進新世界》FB）

葛斯齊錄製邱沁宜主持的節目《錢進新世界》，曝光一張汪小菲的私密照片，畫面上他依靠在一名女子身上，坐在地毯上抽著雪茄、飲酒，該女並非新歡張穎穎，玻璃鏡子的反射面上，還有另一名女子，也就是家中還有第三名女子，可見他交際關係非常廣闊。而這個照片的拍攝地，正是汪小菲和大S昔日在北京的愛巢，拍攝時間則是去年9月，當時汪小菲和大S並未離婚。





▲葛斯齊曝光汪小菲和女生親密照片。（圖／翻攝《錢進新世界》FB）

葛斯齊表示，汪小菲曾透過友人傳達消息，說他和大S並未撕破臉，私下都有保持聯繫，希望狗仔不要再爆他黑料，但線人爆料太多，包括最近汪小菲沒現身直播間，是因為臉上有傷，他為了張穎穎爭風吃醋，得知對方和男人到KTV唱歌，一氣之下直衝包廂找人，反而被別人用酒瓶砸頭，打到頭破血流，去就醫被網友偶遇消息曝光。





他還透露，汪小菲婚內出軌兩頭空，不只和張穎穎吵架爭風吃醋，得知大S和具俊曄在台北領證，入住自己花錢購入的豪宅，氣到讓S Hotel的員工深夜去前妻的豪宅裡搬傢俱，把物品都搬到飯店車庫裡，大動作一度嚇哭了孩子，不過此爆料尚未獲得證實。



