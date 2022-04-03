【油價公告】中油、台塑宣布明(04)日起國內汽油降 0.3 元、柴油降 0.3 元
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (4) 日凌晨零時起汽、柴油各調降0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.8元。
台灣中油表示，本週油價受中國大陸疫情惡化、俄烏和平談判取得進展及美國擬釋出1.8億桶戰略儲油等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.42美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.126元，國內油價依公式計算跌幅為4.12%。按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲3.1元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.5元及3.9元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.3元及4.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.2元及0.3元。
台塑石化台塑石油表示，受到中國上海為防疫實施封鎖措施，以及美國宣布大規模釋出戰略儲油等因素影響，促使本週國際油價下跌。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年4月4日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。