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花蓮車遊｜在花蓮街角食遊日式老宅享午後食光　還有可愛柴犬員工出門迎賓

花蓮車遊｜在花蓮街角食遊日式老宅享午後食光　還有可愛柴犬員工出門迎賓
花蓮車遊｜在花蓮街角食遊日式老宅享午後食光　還有可愛柴犬員工出門迎賓

行遍天下旅遊網

2022-04-04 07:30:41

在花蓮旅行是一件愜意不過的事情，把心放空把腦袋掏空，靠著山、沿著海在花蓮山海間穿梭，或是什麼也不想地在市區與可愛小店不期而遇，肆意消耗大把時光，就是最好的享受了。

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在市區被可愛小店療癒

遊闖在花蓮帶著期待放鬆的心情，抱持著轉角都有可能遇到驚喜的心情闖玩著，與一棟具有日式風情的老宅相遇，驚艷於老屋改造細節的同時，兩隻可愛柴犬出現迎賓，讓閒適的旅遊心情活潑了起來。

▲斗財與囍妹是咖逼小売所的員工，也是最人氣的招財犬。
▲斗財與囍妹是咖逼小売所的員工，也是最人氣的招財犬。
▲斗宅的室內空間修築復原完整。
▲斗宅的室內空間修築復原完整。
「咖逼小売所-斗宅。揀茶舍」是花蓮最新日式老屋改造屋宅，這棟「縣定古蹟檢察長宿舍」，由原本在花蓮已有人氣指標的「斗。宅商社Cafe &Bar」團隊承接。由於為檢察長官邸完整配置格局，進駐團隊也在每個空間設置了解說日式老宅院的標語，讓遊客們走入後都能藉由晃遊之間感受與學習老屋空間的智慧。

▲在質感與細節兼具下，老宅角落擺置了日式宅的簡介圖樣。
▲在質感與細節兼具下，老宅角落擺置了日式宅的簡介圖樣。
▲若是想與日式老宅互動，也可事先預約「花凜和服屋」的和服或振袖試穿體驗。
▲若是想與日式老宅互動，也可事先預約「花凜和服屋」的和服或振袖試穿體驗。
當然美屋也要有美食相伴，最人氣的柴田燒在呼應店內斗宅與囍妹，搭配抹茶歐蕾或黑糖拿鐵，還與可愛小柴相映成趣。新推出的和牛漢堡煎到將油逼出後，吃得到手打漢堡肉的用心。

▲搭配可愛柴犬主題，麵包與飲品都超應景。
▲搭配可愛柴犬主題，麵包與飲品都超應景。
▲和牛漢堡吃得到手打漢堡肉的用心。
▲和牛漢堡吃得到手打漢堡肉的用心。
肉桂與咖啡香伴午後時光

繼續走闖花蓮市區，在一間老屋轉角遇到超可愛肉桂捲專賣店「STROLL散步咖啡」，悠哉地在木窗邊坐下飄散出肉桂捲香氣。前身是知名巧克力店Choco Choco，好手藝的老闆繼續延伸花蓮街角的甜蜜幸福。取名散步咖啡，就是希望遊客們可以來到這裡，以肉桂捲與咖啡慢慢品味散步時光。總共有8款肉桂捲每日限量推出2-3種口味，搭配西西里咖啡或特有的氣泡飲，就是一個完美的午茶時光。

▲市區內的老宅轉角，飄出肉桂捲香氣。
▲市區內的老宅轉角，飄出肉桂捲香氣。
▲從巧克力轉換至肉桂捲，美味更上層樓。
▲從巧克力轉換至肉桂捲，美味更上層樓。
店家資訊

咖逼小売所-斗宅。揀茶舍

地址：花蓮市三民街23號

電話：03-835-0503

FB：咖逼小売所｜斗宅。揀茶舍

時間：09:00-21:00（週四休）

STROLL散步咖啡

地址：花蓮市忠孝街70號

FB：STROLL散步咖啡

時間：13:00-18:00（週五休）



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