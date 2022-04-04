我是廣告 請繼續往下閱讀
遊闖在花蓮帶著期待放鬆的心情，抱持著轉角都有可能遇到驚喜的心情闖玩著，與一棟具有日式風情的老宅相遇，驚艷於老屋改造細節的同時，兩隻可愛柴犬出現迎賓，讓閒適的旅遊心情活潑了起來。
「咖逼小売所-斗宅。揀茶舍」是花蓮最新日式老屋改造屋宅，這棟「縣定古蹟檢察長宿舍」，由原本在花蓮已有人氣指標的「斗。宅商社Cafe &Bar」團隊承接。由於為檢察長官邸完整配置格局，進駐團隊也在每個空間設置了解說日式老宅院的標語，讓遊客們走入後都能藉由晃遊之間感受與學習老屋空間的智慧。
當然美屋也要有美食相伴，最人氣的柴田燒在呼應店內斗宅與囍妹，搭配抹茶歐蕾或黑糖拿鐵，還與可愛小柴相映成趣。新推出的和牛漢堡煎到將油逼出後，吃得到手打漢堡肉的用心。
肉桂與咖啡香伴午後時光
繼續走闖花蓮市區，在一間老屋轉角遇到超可愛肉桂捲專賣店「STROLL散步咖啡」，悠哉地在木窗邊坐下飄散出肉桂捲香氣。前身是知名巧克力店Choco Choco，好手藝的老闆繼續延伸花蓮街角的甜蜜幸福。取名散步咖啡，就是希望遊客們可以來到這裡，以肉桂捲與咖啡慢慢品味散步時光。總共有8款肉桂捲每日限量推出2-3種口味，搭配西西里咖啡或特有的氣泡飲，就是一個完美的午茶時光。
店家資訊
咖逼小売所-斗宅。揀茶舍
地址：花蓮市三民街23號
電話：03-835-0503
FB：咖逼小売所｜斗宅。揀茶舍
時間：09:00-21:00（週四休）
STROLL散步咖啡
地址：花蓮市忠孝街70號
FB：STROLL散步咖啡
時間：13:00-18:00（週五休）
這篇文章 花蓮車遊｜在花蓮街角食遊日式老宅享午後食光 還有可愛柴犬員工出門迎賓 最早出現於 行遍天下旅遊網