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嘉義慈濟診所成立活齡運動中心　助長者訓練肌力守護健康

嘉義慈濟診所成立活齡運動中心　助長者訓練肌力守護健康
嘉義慈濟診所成立活齡運動中心　助長者訓練肌力守護健康

健康醫療網

2022-04-04 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台灣邁入高齡化社會，尤其又以嘉義縣市及雲林縣為高齡中的超高齡，為了讓長輩能健康且快樂老化，嘉義慈濟診所特別成立「活齡運動中心」，結合醫療與健身功能，透過完善設備與一對一教練協助下，幫助長者守護自己健康。大林慈濟醫院賴寧生院長指出，尤其肌少症及跌倒是兩個老人健康危機，可望透過專業指導，幫助長輩增加肌肉量及肢體平衡能力。

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 肥胖又合併肌少症　小心三高找上門

事實上，面對現代人多坐少動的生活型態，肌少症也不再老年人專利；活齡運動中心負責醫師周宜群指出，尤其研究指出，肥胖且合併肌少症的民眾，容易出現高血壓、糖尿病、高血脂等三高問題，不僅讓身體處於慢性發炎的狀態，也與日後產生癌症有正相關，也因此期待透過預防醫學的概念成立活齡運動中心，幫助大家透過運動改善日常生活品質。

專業教練一對一訓練　提供民眾客製化課程

周宜群醫師說明，活齡運動中心除了注重肌力訓練，以預防和處理肌少症問題，為了加強訓練成效，也藉由高階的固定式或自由式重量訓練器材，並設有全職專業教練，提供學員一對一訓練課程，另外也鋪有一整片的人工草皮區可供徒手訓練或關節伸展使用，像是風濕免疫科患者就可透過練來增加肌肉，以保護關節，三高族群更可透過重訓介入去除對健康的威脅。

依需求開立運動處方　助民眾達到守護健康目的

只要是缺少肌力或未受過肌力訓練的病人，都可藉由活齡運動中心的指導來有效改善體態與生活品質。周宜群醫師強調，每個人運動受限程度不同，民眾可經嘉義慈濟診所運動介入門診醫師評估後，依需求設計訓練內容及強度開立運動處方，再至活齡運動中心由專業教練指導進行訓練，透過客製化運動課程達到守護健康的目的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53251

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