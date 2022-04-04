超沒品！狗仔爆大S登記　汪小菲派人連夜搬走豪宅家具

大S和具俊曄閃婚後，汪小菲表面上看似淡定，公開給前妻祝福，私下卻是情緒複雜，台灣最強狗仔葛斯齊爆料，大具戀在台灣登記當天，汪小菲連夜派出S Hotel的員工去大S信義豪宅裡搬走家具，放回S Hotel的地下車庫，引發網友熱議，痛罵他實在沒風度。《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人此事，尚未獲得回應。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪小菲在大S婚後現身抖音直播，滿臉鬍渣非常憔悴。（圖／翻攝抖音）

葛斯齊在電視節目《錢進新世界》透露，汪小菲還沒離婚的時候，就帶過不少女性回到和大S的愛巢，甚至婚內出軌，讓26歲的張穎穎流產。近日汪小菲又傳出爭風吃醋，為了張穎穎在KTV跟人打架，被打到頭破血流，他昨（3）日直播露臉，被網友發現眼角紅腫，還有瘀青浮腫，直播不到5分鐘就趕緊下線。





葛斯齊再爆料，大S和具俊曄宣布登記結婚後，汪小菲看著前妻和舊情人住在自己砸錢購入的豪宅，心情當然煩燥，除了不許一雙兒女叫具俊曄爸爸，一氣之下怒找S Hotel員工深夜到大S信義區豪宅搬走家具，全部都放置在飯店地下車庫中，引發熱議。





▲葛斯齊爆料汪小菲婚前就頻帶女伴回家。（圖／翻攝《錢進新世界》FB）

此番言論在兩岸都引起討論，大陸網友這次也不挺汪小菲，「汪出軌考慮過小孩嗎，怎麼就要求女的負責」，「汪做出什麼事都不意外」、「有啥說不過去，給你住不給你新老公住」、「夫妻一場何至於此，最後的體面都沒了」。



