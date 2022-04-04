COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

失業率創近7年新高！ 找不到工作好憂鬱？　專家提點４建議

失業率創近7年新高！ 找不到工作好憂鬱？　專家提點４建議
失業率創近7年新高！ 找不到工作好憂鬱？　專家提點４建議

健康醫療網

2022-04-04 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】疫情衝擊國內產業，根據主計總處調查，2021年失業率為3.95%，近7年新高，在求職過程中，可能會經歷各種事件，如待業持續一段時間，將會影響到自身的情緒狀態。根據一項2012年《管理學會學報》發表的研究指出，剛開始找工作時，求職者幸福感穩定提升，但當超過10至12週仍未找到工作，就會有明顯沮喪等負面情緒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
求職者４點建議　增加就業機會

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興提出四點建議給求職者：首先，將找工作當作全職工作來執行，盡量維持正常的生活節奏及健康的習慣，像是三餐定時及保持規律運動；其次，避免整天上網，宅在家避不出門，與親友間保持聯繫；再者，也可找一些有助於提升求職機會和工作能力的事情，例如：選修提高工作能力的課程或考取些專業執照，從事與自己專長有關的志工服務，增加工作的履歷經驗。

最後林家興教授也提醒，可善用地方政府設置的就業服務中心，或原畢業學校的生涯就業輔導中心，尋求生涯諮商或就業輔導，幫助自己增加找到工作的機會。

減少求職憂鬱　３正念方法要學會

求職是一個孤獨、不可預測的過程，它沒有規則、沒有保證、沒有督導，具風險，需要高度自我規劃性，甚至找工作的頻率和方式。從上述研究發現當求職時間拉長，容易產生負面情緒，所以尚未找到工作前，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，提供三種減少求職憂鬱的正念方法：

一、優化睡眠模式，盡量養成早睡早起，避免睡眠的不規律性，讓自己每天起床時賦予一個任務。

二、注意飲食習慣及做調整，晚上不健康的飲食行為會給第二天早上的情緒和身體帶來壓力，容易升高負面思考模式。

三、飲酒量監測，大量飲酒或許會讓人在飲酒後的時刻感覺良好，但它會破壞早起、做出健康選擇及專注於找工作的能力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53195

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中國清零總方針　分析：20大後也不會輕易調整

嘉義慈濟診所成立活齡運動中心　助長者訓練肌力守護健康

輝瑞口服藥投入抗疫　中國國產藥仍難產

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀