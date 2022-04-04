失業率創近7年新高！ 找不到工作好憂鬱？　專家提點４建議

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國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興提出四點建議給求職者：首先，將找工作當作全職工作來執行，盡量維持正常的生活節奏及健康的習慣，像是三餐定時及保持規律運動；其次，避免整天上網，宅在家避不出門，與親友間保持聯繫；再者，也可找一些有助於提升求職機會和工作能力的事情，例如：選修提高工作能力的課程或考取些專業執照，從事與自己專長有關的志工服務，增加工作的履歷經驗。
最後林家興教授也提醒，可善用地方政府設置的就業服務中心，或原畢業學校的生涯就業輔導中心，尋求生涯諮商或就業輔導，幫助自己增加找到工作的機會。
減少求職憂鬱 ３正念方法要學會
求職是一個孤獨、不可預測的過程，它沒有規則、沒有保證、沒有督導，具風險，需要高度自我規劃性，甚至找工作的頻率和方式。從上述研究發現當求職時間拉長，容易產生負面情緒，所以尚未找到工作前，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，提供三種減少求職憂鬱的正念方法：
一、優化睡眠模式，盡量養成早睡早起，避免睡眠的不規律性，讓自己每天起床時賦予一個任務。
二、注意飲食習慣及做調整，晚上不健康的飲食行為會給第二天早上的情緒和身體帶來壓力，容易升高負面思考模式。
三、飲酒量監測，大量飲酒或許會讓人在飲酒後的時刻感覺良好，但它會破壞早起、做出健康選擇及專注於找工作的能力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53195
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