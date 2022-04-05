長假結束「不想上班」　這樣做重拾熱忱

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2.不喜歡現有的工作：「不喜歡」，有些是因為工作屬性與自己的人格特質、志趣、能力不合；有些則是一直被噹的挫折感與壓力、或者感覺到工作不再有挑戰性或成就感…。
3.無法從現有的工作中找到屬於自己的意義：對大部份的人來說，工作之重要，來自於生存之必要。我當然也是。
而且，總得先讓自己可以生存，再來談追求所謂的「生活品質」之可能性。因為，如果都生存不下去，哪來的生活？
尋找工作上的意義
所謂「為他人作嫁衣裳」，隨著年紀漸長，關於「人生的意義」的追尋，似乎也會伴隨而來，於是也開始想：「這大半生都在為別人拚命賺錢，犧牲了很多個人與家庭時間，所為何來？」會開始思考：「接下來，我想要什麼？」不想上班的心情，如果只是緣自於第一個原因，那就還好，只要再給自己一些時間調整即可。比較麻煩的是後二點，「不喜歡現在的工作」及「找不到屬於自己的意義」。
你如果不喜歡現在的工作，或許可以想想，不喜歡的理由是什麼：工作時間太長？搞不定複雜的人際闗係？工作能力難以勝任？職場環境不友善？不再有熱忱而無心投入…？至於工作意義，就是人生的大哉問了。
愛，本身就是意義
「意義」二字，好像很難有個放諸四海而皆準的解釋，因為每個人都會有屬於自己的追尋。對當年發展出「意義治療法」取向的弗蘭克（Viktor.E.Frankl）而言，因為曾經身陷集中營多年，忍受著多年的非人待遇而終獲生還，因而對於人類存在的痛苦、挫折、焦慮與空虛感，就特別關注。對你我而言，我們也一樣可以發展出屬於我們的意義。其中，「愛」，本身就是意義。例如，因為愛家人，所以願意面對工作不順而湧上的挫折感，這個「愛」的意義，可以為當事人帶來力量。
愛，當然也包括愛自己；成長，永遠都是有空間的。工作，是現實生活的一部份，而且可能還是很重要的一部份。然而，即便我們很幸運地「選擇到自己喜歡的工作，也愛自己所選擇的工作，」但並不表示，一切都會很順利，有時候也很難避免會有些起起伏伏、順利或不順利、表現的好好壞壞，這也都會是工作上必然會有的經歷。
重要的還是要：
1.「認識自己」，包括自己的優勢、限制與資源。無論我們過往做過些什麼工作，我們都可以從這些經驗中認識更多的自己。
2.認識自己之後，就是「接納自己」：不論工作成績好壞與否、是否如自己的期待，都可以學習接納已經發生的一切、有限性。
3.充實自己工作所需要的：記得「成長、進步」這種事，永遠都是有空間的。
文章來源：長假後不想上班的心情
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53184
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