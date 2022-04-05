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愛吃香腸、火腿當心食道癌上身　留意初期「3大症狀」

愛吃香腸、火腿當心食道癌上身　留意初期「3大症狀」
愛吃香腸、火腿當心食道癌上身　留意初期「3大症狀」

健康醫療網

2022-04-05 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】36歲的林小姐從去年底開始，陸續有乾咳跟吞嚥卡的症狀，以為是胃食道逆流，就醫醫師建議林小姐接受上消化內視鏡檢查，但因症狀輕微，林小姐都自行買藥控制，直到三個月後，終於接受胃鏡檢查，於胃鏡下發現胃食道交接處有腫瘤，輔以窄頻影像技術診斷，同時接受切片檢查確診為惡性癌症細胞，目前已完成手術同時接受化學治療中。

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食道癌症初期三大症狀：異物噁心感、吞嚥卡、反覆乾咳

新竹臺大分院肝膽腸胃內科施文廸醫師說明，食道癌初期症狀就是單純的胃食道逆流；有些人吃東西有異物感、吞東西會感覺卡卡；有些人常覺得喉嚨乾癢，需要喝水才能稍微改善、有些人則會覺得咽喉緊縮，尤其喝熱茶、熱湯，整個上腹到喉嚨不舒服，甚至有些人會反覆咳嗽、常需要清喉嚨。通常因為這些症狀都不嚴重，所以常自行到藥局購買成藥來減緩症狀，因而耽誤了食道癌早期發現跟治療的黃金時間點。

食道癌危險因子多　嗜吃這些食物罹癌風險增

食道癌多與飲食習慣不良有關，施文廸醫師指出，台灣人習慣喝熱湯、熱咖啡，加上食道癌症最大的危險因子：喝酒、檳榔、抽菸，會讓食道癌發生的機率大為增加。其次像台灣人喜歡吃的香腸、火腿、臘肉等亞硝胺食物，也都會增加致癌的風險。

出現異常食道症狀　建議接受侵入性胃鏡檢查

施文廸醫師提醒，如果有任何食道症狀，如噁心、嘔吐、反覆咳嗽，甚至有吞嚥困難、體重減輕或食慾不振，建議直接接受侵入性的胃鏡檢查直接觀察，同時可以進行切片來確認是否有癌前病變；若害怕侵入性檢查，或者沒有明顯症狀又想得知是否自己有可能是食道癌患者，則可透過非侵襲性的方式，如高階的頭頸部核磁共振來作初步篩檢。

初期食道癌可根治　早期發現早期治療

施文廸醫師強調，初期的食道癌症是可以藉由手術而完全根治的，而中末期的食道癌則能透過化療跟放射線治療來達到疾病控制，建議早期發現、早期治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53247

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