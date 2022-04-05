愛吃香腸、火腿當心食道癌上身　留意初期「3大症狀」

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新竹臺大分院肝膽腸胃內科施文廸醫師說明，食道癌初期症狀就是單純的胃食道逆流；有些人吃東西有異物感、吞東西會感覺卡卡；有些人常覺得喉嚨乾癢，需要喝水才能稍微改善、有些人則會覺得咽喉緊縮，尤其喝熱茶、熱湯，整個上腹到喉嚨不舒服，甚至有些人會反覆咳嗽、常需要清喉嚨。通常因為這些症狀都不嚴重，所以常自行到藥局購買成藥來減緩症狀，因而耽誤了食道癌早期發現跟治療的黃金時間點。
食道癌危險因子多 嗜吃這些食物罹癌風險增
食道癌多與飲食習慣不良有關，施文廸醫師指出，台灣人習慣喝熱湯、熱咖啡，加上食道癌症最大的危險因子：喝酒、檳榔、抽菸，會讓食道癌發生的機率大為增加。其次像台灣人喜歡吃的香腸、火腿、臘肉等亞硝胺食物，也都會增加致癌的風險。
出現異常食道症狀 建議接受侵入性胃鏡檢查
施文廸醫師提醒，如果有任何食道症狀，如噁心、嘔吐、反覆咳嗽，甚至有吞嚥困難、體重減輕或食慾不振，建議直接接受侵入性的胃鏡檢查直接觀察，同時可以進行切片來確認是否有癌前病變；若害怕侵入性檢查，或者沒有明顯症狀又想得知是否自己有可能是食道癌患者，則可透過非侵襲性的方式，如高階的頭頸部核磁共振來作初步篩檢。
初期食道癌可根治 早期發現早期治療
施文廸醫師強調，初期的食道癌症是可以藉由手術而完全根治的，而中末期的食道癌則能透過化療跟放射線治療來達到疾病控制，建議早期發現、早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53247
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