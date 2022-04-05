承襲經典 化身前驅鋼砲　BMW 128ti 試駕

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新在哪裡?
●配備 M Sport 套件與 ti 車款專屬紅色進氣壩飾條、紅色側裙、紅色 M 款煞車套件及 ti 字樣車身標誌
●座艙運用紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯與中央扶手專屬紅色縫線來展現 ti 車型的個性
●配備 Dakota 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 款運動化真皮方向盤 (含換檔撥片)
●動力採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 265hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及前輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成。
●採用與 M135i xDrive 相同的剛性優化防傾桿，車身減輕 80 公斤，也配備前軸 Torsen 機械式限滑差速器、M 款跑車化懸吊系統(車高降 1 公分)及運動化轉向系統。
為了豐富車型陣容與滿足不同客群需求，BMW 原廠在 2020 年 10 月宣布推出定位於 M135i xDrive 之下的 128ti 前驅高輸出車型，其名稱源於 Turismo Internazionale，早年也有多款 BMW 經典車所使用過，包含 1960 年代的 1800 TI 車型、以及 2002 TI，至後來的 E36/ E46 世代的 3 Series Compact 也均採用相同的命名方式，具有傳承意味所在。
國內總代理汎德汽車在 2021 年 8 月在國內啟動 128ti 預售價格，並在年底與 1 Series 全車系 22 年式車型在台上市，不過因晶片、船運以及原物料短缺等因素，目前新車建議售價已來到新台幣 214 萬元，目前在國內也已經開始少量交車。
128ti 的車身長寬高為 4,319x1,799x1,434(mm)，軸距則為 2,670mm 。在外型設定上，BMW 128ti 較一般車型多出了專屬的設計，其中以本次試駕車的白色塗裝來說，包含紅色進氣壩飾條、紅色側裙、ti 字樣車身標誌、紅色 M 煞車套件、18 吋 ti 專屬輪圈、紅色滾邊腳踏墊、紅色縫線儀錶檯、中央扶手紅色縫線、ti 字樣飾徽等，以跳色的點綴方式讓這款前驅鋼砲多了一分魅力。底盤也採用 M Sport 運動化懸吊，降低 10mm 的車高，搭配 M Sport 紅色煞車卡鉗，搭配前 4 活塞 / 360 x 30mm 通風碟，與後浮動式卡鉗 / 300 x 20mm 通風碟。
黑紅雙色設計無須加價選購，前保桿下方的 M 款空力套件造搭配 128ti 專屬紅色 Air Curtain 進氣飾板，則可展現侵略性十足的樣貌。
標準配備的紅色 M 煞車套件與 18 吋 ti 專屬輪圈帶來不容錯認的組合。
側裙、ti 字樣車身標誌以白色車身搭配紅色塗裝，展現熱血的氛圍。
結合 M Sport 套件、ti 後導流孔紅色飾板與專屬 ti 字樣，展示不容錯認的身影。座艙方面，128ti 車型以 1 Series 原有的鋪陳架構上增加多項專屬紅色元素來妝點，運用紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯與中央扶手專屬紅色縫線來展現 ti 車型的個性，前座中央扶手也有專屬的「ti」電繡字樣，並配備較海外市場更高級化的 Dakota 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 款運動化真皮方向盤 (含換檔撥片)，也搭載雙 10.25 吋螢幕 BMW 全數位虛擬座艙、無線智慧型手機整合系統、車況抬頭顯示器、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統與電動尾門啟閉系統。
iDrive 7.0 系統 10.25 吋 BMW 全數位虛擬座艙已運用在 BMW 旗下各車款上，介面機能性、判讀表現均在同級水準之內。
128ti 車型運用紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯與中央扶手專屬紅色縫線來展現 ti 車型的個性。
熟悉的 iDrive 7.0 系統 10.25 吋觸控螢幕，內建原廠中文導航系統，還可支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 連接，大幅度增加整體便利性。
前座中央扶手上有專屬的「ti」電繡字樣。
總代理汎德引進的 128ti 車型統一採用雙前座 Dakota 真皮跑車座椅，具備電動多向調整、電動側翼調整、電動腰靠、手動腿靠及駕駛座 2 組記憶功能，無論包覆性、支撐性及止滑性都相當優異。
門飾板同樣可見紅色逢線處理。
後座空間與其它車型並無差異，稍短的椅面對於腿部的支撐還有進步空間，椅背角度較挺也可能在長途乘坐時帶來疲憊感。另外因對應四驅版本的車型，中央隆起也較明顯，中央座位也較不適合長途乘坐。
128ti 車型前座擁有代表 M 性能的三色縫線安全帶與滾邊設計。
後座出風口及 USB Type-C 插座列為全車系標準配備。
標準狀態的行李廂空間為 380 公升，後座傾倒後可擴增至 1,200 公升。安全防護方面，第三代 1 Series 全面搭載 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，包括主動防撞系統與行人偵測、盲點偵測警示、車道偏離系統、後方車流警示、後方防追撞警示，更領先同級車導入自動倒車系統，至於 ACC 主動式定速系統因晶片短缺在新年式車型並無搭載。在基本主被動安全配備部分擁有 DSC 動態穩定控制系統、 6 具 SRS 輔助氣囊及 ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置等，在 Euro NCAP 也獲得 5 顆星的評價。
動力設定上，128ti 車型採用與 M135i xDrive 相同本體的 B48 2.0 升直列 4 缸 TwinPower Turbo 渦輪汽油引擎，經過原廠重新調校後，最大馬力可輸出 265hp / 4,750rpm、峰值扭力達 40.8kgm /1,750rpm，整體雖未能達到 M135i xDrive 的 306hp / 45.9kgm 的強勁表現，但原廠宣稱其 0-100km/h 加速能夠在 6.1 秒內完成，同時多出 120i 車型 87hp 的表現，單就性能表現來看其性價比甚至更高。
另外 128ti 車型也採用與 M135i xDrive 相同的剛性優化防傾桿，車身更減輕 80 公斤，也配備前軸 Torsen 機械式限滑差速器、M 款跑車化懸吊系統及運動化轉向系統，盡量增加底盤極限來克服前驅鋼砲轉向不足的特性。
駕著 BMW 128ti 上路，雖然 128ti 車型所搭載 B48 2.0 升渦輪引擎輸出值較 M135i xDrive 略為調降，但透過 8 速 Steptronic 運動化手自排變速箱傳遞之下，仍帶來相當順暢綿密的加速感受。若以較大的油門起步，其在 1,750rpm 湧現的 40.8kgm 最大扭力瞬間傳遞前輪，此時方向盤左右會進行拉扯，相比四驅設定的 M135i xDrive 有著更為活潑的駕馭感，但同時對於駕駛技巧的掌握程度亦要更高。
在過彎感受上，128ti 仍保有俐落、精準的轉向設定，加上安裝於前軸 Torsen 機械式限滑差速器及彎道控制系統的加持，以及高剛性車體帶來扎實的回饋反應，極限與樂趣仍相當高。懸吊設定上，128ti 所搭載的 M 款跑車化懸吊系統未配置電子調整機能，但無論是面對市區行駛或者激烈操駕，其阻尼設定在保有一定硬度的支撐性同時，還多了一分舒適感受，不會過於死硬，加上合理的隔音表現，仍有豪華品牌的駕乘水準。
F40 1 Series 採用前驅 FAAR 平台以換取更實用的空間佈局，成功在國內進口豪華掀背市場站穩腳步。而 128ti 前驅鋼砲的設定，不僅填補 120i 與 M135i xDrive 車型之間的空缺，也瞄準市場中經營許久的 Volkswagen Golf GTI、Ford Focus ST 等一般品牌，而主要對手 A-Class 雖未有相同性質的車型，對標的 A 250 車型動力表現也不及 128ti，但 6.2 秒的零至百公里加速亦有不俗的性能實力。
本次試駕的 128ti 車型，以其價格設定與動態表現來看，算是目前性價比的最高的車款，擁有多項專屬個性化配備，前驅的設定亦更符合日常代步使用，雖然車系主力仍會以 118i 為主，但如果講求個人風格與車輛性能，128ti 或許會是更值得的選擇。