3年內腸癌復發、乳癌確診4次　40歲鋼鐵媽靠孩子撐下去

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護理師點醒：「第四期其實只是一個數字與歸類，不要害怕！」
直到某天遇到一位護理師安慰她說，「第四期其實只是一個數字與歸類，不要害怕，現在腸癌有很多治療武器，要相信醫師的專業！」這番話讓周小姐隨即擦乾眼淚，「一想到我的老公、小孩，還有我愛的人都還在身邊，就決定要勇敢振作起來，因為我還想陪小孩長大！」周小姐選擇正面迎擊，馬上接受治療，在醫師建議下，手術切除腫瘤後，持續接受化療藥物合併健保抗血管標靶藥物治療。
沒想到，半年後又復發，同時還確診右側乳癌，這一連串的反反覆覆也讓她大受打擊，但想到家人，她積極配合治療，轉換第二線化療，至今半年無復發跡象。
腸癌晚期非末期！ 化療合併標靶藥物「接力治療」
臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶教授表示，對於周小姐的治療策略為「接力治療」，第一線使用化學治療合併健保抗血管標靶藥物治療，目前於第二線正透過化學藥物持續治療中，因為若患者能夠接受完整治療、打到越多標靶藥物，其整體存活期與疾病穩定期也會較長。目前第二線化療已打到第9次，迄今逾半年影像檢查無復發跡象。
周小姐表示，「感謝醫師以及多科團隊的照護，在確診與復發的過程中，總是溫暖陪伴、精細檢查，掌握黃金治療期才讓我的病程控制住。最感謝的是家人的陪伴與默默支持，是讓我撐下去的最大力量。」面對晚期大腸直腸癌，周小姐也以自身經歷鼓勵所有癌友，「現在已經有很好的治療選擇，標靶藥物成效優異，也有健保給付，就算罹患晚期大腸直腸癌也不用擔心，最重要的要調整好自己的心情，相信醫師專業、穩定接受治療與追蹤，剩下的就是跟著心走、把握當下，一樣可以繼續擁抱生命、追求夢想！」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53272
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