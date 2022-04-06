工程師專注神情總藏在厚重鏡片後？　近視雷射助擺脫

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知名連鎖眼科新竹診所院長張沛瑞深耕新竹多年，長期觀察下來發現，竹科相當多人有過度用眼及高度近視問題，近視雷射的詢問度也一直居高不下。張沛瑞院長表示，自己從業這麼久以來，近視雷射術式雖然原理不變，都是藉由改變角膜弧度來讓近視度數，但是技術一直在進步，包含手術舒適度、手術時間、手術安全性及術後感受等。張沛瑞院長笑說，就像車子一樣，主要目的仍在於讓人們移動更方便，但性能跟過去比起來可說是差了十萬八千里。
近視雷射兩大山脈：FS-LASIK飛秒準分子與SMILE全飛秒 差異點為何？
有做過近視雷射功課的人，想必對FS-LASIK飛秒準分子與SMILE全飛秒這兩個名稱不陌生，究竟兩者有何差異？張沛瑞院長回應，FS-LASIK是過去近視雷射主流，但近兩年來， SMILE全飛秒詢問度快速攀升，兩者差異點很多，但最關鍵的還是在「傷口大小」。SMILE全飛秒利用飛秒雷射在角膜上精雕出極薄透鏡，再透過角膜表面0.2公分的截口將透鏡取出；FS-LASIK則需在角膜上製作角膜瓣，將角膜瓣掀開後再氣化部分角膜，同樣是雷射，但手術方式大有不同。
術後「副作用」也是門診時常出現的問題，知名連鎖眼科新竹診所主任胡裕昇指出，少數民眾施作近視雷射後會出現眼睛乾澀、夜間眩光及光暈的現象，這除了與病患術前乾眼程度及近視度數有關之外，與手術傷口也有緊密關聯。以中、長期的安全性及穩定性來看，胡裕昇主任認為，SMILE全飛秒超微創的特性，讓他較FS-LASIK更有優勢，所以對運動員、本身眼睛較乾或喜歡戴放大片（美瞳片）的族群來說，SMILE全飛秒可能較為適合。
▲知名連鎖眼科新竹診所主任胡裕昇指出，少數民眾施作近視雷射後會出現眼睛乾澀、夜間眩光及光暈的現象，這除了與病患術前乾眼程度及近視度數有關之外，與手術傷口也有緊密關聯。
SMILE穩定性高 眼科醫師親自為兒子做雷射手術
胡裕昇主任分享，自己的兒子也長期受近視困擾，然而因為覺得眼鏡礙手礙腳，戴不住，看到的世界常常是朦朧一片。由於SMILE全飛秒的穩定性與安全性，讓胡主任在詢問兒子的意見後，放心地親自操刀，術後至今約一年，兒子總開心表示，自己不用戴眼鏡，視力竟然還可以維持雙眼1.0，「實在是太好了」。
然而，胡裕昇主任提醒，SMILE全飛秒雖是相對穩定性高且安全的手術，但仍有些民眾受個人眼睛條件限制或特殊狀況，不適合施作，因此，術前精密的檢查極為重要。以胡主任服務的院所為例，術前需施作的檢測高達21項，包含角膜地圖測量、前導波檢查及眼底檢查等，藉此確實篩檢出不適宜進行近視雷射的族群，免得影響民眾術後視力品質。
我的術後效果我來維護！ 日常照護不可少
近視雷射雖持續在進步，但並不代表術後眼睛就是「無敵」狀態，若用眼習慣未隨之調整，仍持續用眼過度未適度休息或常在燈光微弱處使用3C產品，眼睛問題可能又悄悄找上門。
即使做了近視雷射，維持良好用眼習慣才能讓效果維持：第一，近距離用眼每隔30分鐘休息5-10分鐘；第二，使用3C產品時，注意調整「亮度」到不要太刺眼的程度。而近來也有研究指出，小朋友每天進行戶外活動超過2小時，可有效減緩與避免近視的發生與進程，優良的用眼習慣，才是維持清晰視力的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53284
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