現今癌症研究仍僅能算「前期」？　論精準醫療未來發展性

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自2003年美國完成人類基因組計畫，精準醫療隨即邁進了一個新時代。將癌細胞與正常體細胞做基因比較，可發現即便是同種癌症，也有相當多種不同的基因突變，這些差異不僅影響癌細胞惡性度及癌症存活率，也與癌症治療選擇相關聯。
楊志新院長表示，傳統癌症治療包含手術切除、化學治療與放射線治療，雖有其效用存在，但治療轉移之化學治療比較像是「亂槍打鳥」，殺死癌症細胞的同時也影響其他正常細胞。而與基因檢測相輔相成的標靶藥物，透過阻斷或促進較下游的反應鍊，在達到治療效果的同時，也能減少副作用產生的機率。以肺腺癌為例，常見包含：EGFR、ALK、HER2、ROS1、KRAS…等約十種驅動基因突變，如基因檢測結果影響臨床上標靶藥物的選擇，施作檢測就變成醫療上的必須。讓所有有需求的癌症患者都能利用基因檢測，進而獲得妥善治療，是產、官、學三界共同努力的目標。
持續精進檢測技術、改良缺陷 同時減少「未知」
然而，楊志新院長坦承，現代醫療對癌症的研究了解僅能算是初期，不了解的領域仍遠多於已知。首先，並非所有癌症基因變異都已被發現，目前僅有特定癌症如白血病、乳癌、肺癌及大腸癌等，有較全面的標靶藥物研究，即便成功找出變異之基因，也不代表和癌症之生長調控相關就有標靶藥物可使用；另外，如為癌症第四期或已出現轉移現象，就算有很好的標靶治療、免疫治療，絕大部分患者還是會出現抗藥性等，距離「治癒」癌症還有很大一哩路要走，換句話說，也代表基因檢測與標靶藥物在未來仍有相當大的發展空間。
楊志新院長分享，未來隨著醫學科技發展，若能提高以驗血方式進行基因檢測的準確率，來補足現行之傳統切片之限制，不僅能縮短基因檢測時間，也能讓更多癌症患者於最快時間內接受個人化治療。另外，健保給付不平衡的問題也仍待解決，除了常見癌症之外，楊志新院長期望未來健保也能提高罕見癌症的給付，「若空有標靶藥物卻無法普及基因檢測，並不能有效提升治療成效」。
產學合作 共同推動台灣精準醫療發展
為推動台灣精準醫療的發展，中華民國癌症醫學會已連續幾年主辦癌症精準醫療高峰論壇(Advanced Precision Cancer Medicine Forum,APCM)，2022年亦邀集癌症醫學界頂尖醫師與生技醫療產業共襄盛舉、跨域合作，於論壇中聚焦台灣癌症精準醫療的未來規劃、策略執行及臨床實務應用，讓醫界與產界共同激盪腦力，期望於臨床上造福更多為病所苦的患者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53268
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