安胎也要安心　孕婦一線安胎藥應更安全無虞

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣晚婚晚生成趨勢 高齡產婦早產風險增
內政部最新資料統計，台灣男女性初婚年齡已雙雙突破30歲，晚婚晚生已成社會主流。但國外文獻卻指出，男女性的精卵品質自30歲後會開始下降，除增加不孕機會，早產、流產等生育風險也將同步提升。晚婚晚生不只影響生育率，高齡產婦也將承擔更高的早產與流產風險。台北馬偕紀念醫院婦產部資深主治醫師黃建霈說明，「高齡不僅卵子品質下降，受孕胚胎品質會跟著受影響，增加遺傳的問題外，孕育胎兒的環境本身也就不好，會不利於胎兒成長。」
比對國健署近5年新生兒出生通報統計後發現，小於37周出生之早產兒比例與體重低於1500公克的極低出生體重新生兒人數占比，均呈現攀升的趨勢，可見台灣高齡產與帶來的生育影響已不可逆，政府補助催生初見成效外，也應注意高齡產與早產帶來的影響。
早產背後看不見的負擔：日常生活、醫療成本、社會扶助成本等將是隱憂
早產兒由於出生時並未完全成熟，需有即時的醫療相關專業照護，爭取母體外的存活與成長順利，長大後可能還會有日常生活、社會性及醫療層面等被照顧需求；而早產兒主要照顧者則會有生理、心理、社會及經濟等不同層面的衝擊，因此第一時間的安胎治療是必要手段。國內針對早產兒住院醫療費用進行研究，發現小於1500克新生兒平均44天的住院費院就高達34萬。若以109年國健署出生通報統計中，1664名極低出生體重之新生兒換算，光一年住院花費就高達5.6億，這些費用還不包含後續其他醫療與社會福利成本的支出。
台北長庚婦產科主任蕭勝文於聯合報採訪中指出，「因政府開始補助人工生殖，個案逐年增加，懷上雙胞胎的比例達3%-4%，因此早產的機率也會來得更高。早產對胎兒的影響幾乎是全身性，其衍伸的醫療費用相當驚人，加上母親懷孕時心肺壓力本身就大，因此臨床經驗會使用副作用更小的催產素受體拮抗劑來安胎。」
台灣主力健保給付安胎藥副作用大 孕婦與醫師被迫使用高風險藥物
目前臨床上使用的安胎藥包含β-agonists、硫酸鎂、鈣離子阻斷劑與催產素抗體拮抗劑，但目前健保一線僅給付β-agonists，該藥物已被證實會造成母體心呼吸急促、低血鉀、心律不整、心搏過速、噁心顫抖、肺水腫等嚴重副作用，國外甚有研究指出，該藥物也會對於胎兒造成未來發育的影響，如未成熟胎兒大腦顱內出血、新生兒呼吸脅迫、黃疸、敗血症、腦受損等問題。黃建霈醫師表示，「為爭取時間給予類固醇促進胎兒的肺部成熟，安胎的前48小時相當重要，因此第一時間的第一線用藥安全，不管是對於跟時間賽跑的醫師來說，或是母親與胎兒的存活，就顯得格外重要。」黃閔照醫師則指出，「有些醫師會避開β-agonists，給予孕婦鈣離子阻斷劑或硫酸鎂進行安胎，但這些藥物又屬適應症外的使用，副作用也不小。」
由於健保給付的安胎藥物副作用大，目前歐洲各國已禁用口服Ritodrine，美國FDA甚至也已下架該款藥物，台灣今年3月也跟上日本腳步限縮使用對象並加註警語。臺大醫院產科主任李建南也於採訪中分享，「臨床中曾有個案為生下健康胎兒，自費2百多萬安胎，對於不少家庭來說都是經濟壓力，因此也希望政府給願意生子的家庭一個機會，讓這些孕婦安心安胎，減少早產可能帶來的併發症。」
每位孕婦與胎兒都重要 婦產界專家籲：更安全的孕期照護與治療資源 能減輕孕婦的身心負擔
在現今生育率低、人口負成長的情形下，胎兒存活更顯珍貴，不應該再讓母親與胎兒在生產過程中存在更多風險。高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產科主治醫師詹德富指出，「最安全的生育年紀為20-25歲，35歲以上併發症就會增加，包括不孕、流產、急產、染色體異常等。此外，年紀高慢性病發生率也會提高，有慢性病的孕婦，身體會啟動保護機制，因此就會想把胎兒擠出造成早產。另外，高齡也會有不孕問題，當進行人工生殖後，多胞胎機率增加，也會造成早產」，因此詹德富表示，如何讓孕婦在安胎過程放心，藥物安全性就會是非常重要的課題。
黃建霈也提醒，高齡孕婦生產已不容易，若還在安胎過程中因為早產而焦慮壓力大，甚至只能使用副作用大的藥物，反而會讓孕婦處在更高風險的生育狀態中，安胎後的併發症發生機率也會跟著提升。黃閔照也呼籲，如何帶給孕產婦安全的孕期照護與治療資源，減輕媽媽的負擔，希望政府能再多加優化政策，將更安全的安胎藥物納入未來的一線健保給付，提供國人更優質的生育環境，才能在生育政策上創造雙贏。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53317
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw