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面對兒童生長　骨骼年齡比實際年齡更重要！

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健康醫療網

2022-04-06 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】兒童節將至，雖隨著時代不同，父母親面對兒童生長問題所產生的困擾層面相異，然而，擔憂的狀況卻可說是「與日遽增」。以往擔心小朋友營養不良長不高，現在卻擔心會提早發育導致長不高，振興醫院兒童醫學部新生兒科主任、小兒內分泌專科醫師喻永生分享，診間為兒童早熟問題來就診的愈來愈多，父母臉上總是憂心忡忡，小朋友面對父母的情緒也快樂不起來。其實隨著醫學進步，只要正確認識兒童的生長，定期追蹤小朋友的骨骼年齡，早期發現問題、及早治療，小朋友都可以符合真實年齡的生長，不必過度擔憂。

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兒童有兩種年齡計算方式：生理年齡、骨骼年齡　

生理年齡是由出生日算起之實際年齡，而骨骼年齡則是反映骨骼成熟度的人工評估年齡。喻永生醫師指出，兒童身體在發育過程中，各個骨化中心（ossification center）會有一定的出現次序和成熟時間，因此骨骼年齡代表的是在某個時間點上骨骼成熟階段的平均值。

▲圖為手掌各個骨化中心出現次序和成熟時間

每個兒童的骨骼成熟過程，都會有自己特殊的節奏，是根據個人之先天因素（子宮內發育過程、母親之營養疾病、環境之汙染）、遺傳因素（人種、基因、性別）及後天因素（飲食、運動、睡眠、內分泌、藥物、疾病、環境賀爾蒙）而形成的。

相對於生理年齡、身高、體重，骨骼年齡是反應身體發育成熟階段上較可靠的指標。除臨床診斷及治療的應用外，在體育科研領域，骨齡是預測運動員發育及選秀的關鍵指標；在法醫學領域，骨齡則作為鑒定年齡的重要手段，有助於精準量刑。

性早熟患病率逐年上升　骨齡評估很重要

近年來，兒童超重肥胖問題日漸突出，性早熟患病率逐年上升。喻永生醫師提醒，這些小兒內分泌問題的發生，與遺傳、環境因素及生活方式密切相關，若不及時治療，會給患兒體格發育、心理發育、就業、婚姻等，帶來許多不良影響，而診斷該類疾病的關鍵指標之一就是骨齡。

許多家長對於自己小孩的身高特別在意，也期望能早點知道小孩到底可以長多高，人體身高的增長關鍵在於骨頭成長的情形以及生長板（growth plate）是否已經癒合，一旦生長板癒合表示骨骼成長結束，人體將不容易再增高。

目前最被普遍使用的方法是左手X光照射的骨齡評估，以手掌X光片評估骨齡的方法有幾個好處，因為手掌的骨節很多，相對的骨化中心也多，較容易比較出不同階段的骨骼發育。

▲圖為標準之評估骨齡用左手手掌X光片涵蓋範圍

骨齡評估區分六時期　關注重點有所不同

臨床醫師骨齡評估關注重點大致可區分為六個時期：

（1）嬰兒期：女性從出生到10個月，男性從出生到14個月，以評估腕骨及橈骨骺為主。

（2）幼兒期：女性從10個月到2歲，男性從14個月到3歲，主要看手部長骨骨骺板的數目。

（3）青春期前期：女性從2歲到7歲，男性從3歲到9歲，主要評估指骨骨骺板的大小，未完全成型的尺骨、橈骨骨骺板。

（4）青春期早期與中期：女性從7歲到13歲，男性從9 歲到14 歲，主要評估遠端指骨（第一）和中間指骨（第二）指骨骨骺板的大小，在姆指骨與第一掌骨間的芝麻骨（sesamoid）是這個時期的重要參考點。

（5）青春期晚期：女性從13歲到15歲；男性從14歲到16歲，主要評估骨骺板與骨骼結合的程度。

（6）青春期後：女性從15歲到17歲；男性從16歲到19歲，以評估尺骨橈骨與其骨骺板結合程度為主。

當骨齡符合實際生理年齡時即為正常發育，當骨齡與生理年齡差異較大時，可判定為早熟或者晚熟，再提供醫師方向進一步分析造成異常的原因。

喻永生醫師補充，骨齡的異常多半與內分泌有關，專業的兒童內分泌科醫師會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現，提供最適切的建議與治療。骨齡攝影檢查輻射劑量甚低，執行檢查時放射師也會適當地提供受檢者輻射防護，家長無需擔憂輻射的安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53287

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