春夏也會中風、心肌梗塞！留意相關症狀，年輕人也要小心。

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春夏也會中風、心肌梗塞，
風險族群不可輕忽！
簡韶甫醫師表示，民眾日常對於心血管疾病的防範大多著重在冬季天冷之時，此時因冷熱交替、溫差較大，血管收縮往往較為劇烈，容易使血管中的斑塊破裂產生血栓，造成血管塞住，若發生在腦血管就形成腦中風，若發生在心臟血管，就形成心肌梗塞。
不過其實腦中風、心肌梗塞並非只有冬季才會發生。簡韶甫醫師解釋，這兩者其實一年四季都有可能發生，冬天因為氣候、溫度的外在因素，發生機率較高，但不代表其他季節不會，民眾自然也不能只關注於冬季，反而忽略了其他季節的保養及防範。
心腦血管的危險因子越多，發生的機會也就會越高，包括了年長者、抽菸者，以及肥胖、三高、糖尿病等患者，和容易被忽略的家族史，不少民眾即便了解家族史的重要性，卻還是容易忽略，這些都是常見容易發生腦中風及心肌梗塞的族群，日常生活都需要留意。因國人飲食西化，發生三高的年齡層逐漸下降，年輕族群腦中風及心肌梗塞的發生率也逐年增加，不能忽視。
良好生活減少危險因子，
助降中風、心肌梗塞發生率！
提醒民眾，除了年紀增長是不可控的因素，民眾日常應盡可能減少各項危險因子，例如養成運動習慣，抽菸者盡量減少菸量，最好是戒菸。而肥胖者應開始規畫良好的飲食策略，如少鹽、少油、少糖、高纖飲食，並多喝水取代飲料，控制飲食份量等。慢性病族群應妥善控制疾病，定期回診、規律用藥，不可因為感覺身體狀況還不錯或是各種原因就擅自停藥，如需停藥、停止回診，也應先與醫師討論。而如有家族史者，也更應留意盡可能避免上述這些風險。
中風、心肌梗塞來得快，
發現症狀盡速就醫！
中風、心肌梗塞往往來得突然且危險性高，民眾如有出現相關症狀，應提高警覺，盡速就醫檢查，不宜「再觀察一下下」，高風險族群更是要小心。
當發現自己有些口齒不清、肢體障礙、臉歪嘴斜等臉部表情怪異時，可用「微笑、舉手、說你好」來測試，若無法正常的執行這三個簡單任務，便應盡速就醫，這很有可能是腦中風正在發生。而心肌梗塞的症狀，除了出現胸悶、胸痛以外，也包括延伸性至左肩、左臂、背部、脖子等處的延伸性疼痛，以及冒冷汗的警訊，也應盡速就醫。兩者皆建議盡速就醫，以免誤判、多觀察而釀成憾事，減少後續併發症的產生。
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