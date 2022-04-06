配備與充電性能提昇　2022 年式 Suzuki Across 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
2022 年式 Across 的 AC 充電功率從原先的 3kW 提升為 6kW，當搭配 32A 電流充電時，可將充電時間自 5 小時 30 分鐘縮短為 2 小時 45 分鐘，搭配 16A 電流時則可減少 36 分鐘，使充電時間小於 5 個小時。電池部分維持採用 18.1kWh 容量 (50.9Ah) 的 355V 電壓鋰電池模組，純電最大行駛里程為 75 公里，行駛每公里平均排放 22 公克的二氧化碳。
動力配置方面，Across 採用代號 A25A-FXS 的 Dynamic Force 2.5 升 Atkinson 循環直列 4 缸自然進氣汽油引擎，引擎最大馬力 182.38hp，峰值扭力 227Nm，搭配前後 2 組電動馬達，前馬達最大馬力為 180hp，峰值扭力 270Nm，後馬達最大馬力為 53.64hp，峰值扭力 121Nm，輔以可在前後扭力 100:00 至 20:80 間切換的 E-Four 電子四輪驅動，極速為 180km/h。
配備方面，2022 年式 Across 將前霧燈、後座室內燈及行李廂照明燈全數改為 LED 光源，而前座頂蓬控制面板及車門上的後視鏡控制面板也增加照明，而車內的 USB 插座則自 Type-A 升級為 Type-C。Across 為 Suzuki 與 Toyota 合作在歐洲市場販售的車型，由 Toyota 負責生產，Suzuki 負責銷售，外觀部分與 RAV4 Plug-in Hybrid 最大的差異在於車頭，換上了較為細長的頭燈組與全新設計的前保險桿，氣壩採用蜂巢紋路處理，車身其餘造型則未有太多更動。